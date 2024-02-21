工作太像醫檢師 臨床病理「滅科」危機

臨床病理科每年核定不到十張專科醫師認證，但近三年卻只招募到十二名住院醫師，招募率僅五成五，位居所有科別之末，常被笑稱「臨床病理科快滅科了」，原因在於薪資較低，看不到前景。

奇美醫院病理部醫學研究部部長李健逢表示，目前有願意申請臨床病理科的住院醫師，大多是醫師「副業」，原本取得其他專科資格，但對於病理科感到興趣。例如去年奇美醫院開出一位臨床病理科住院醫師的名額，錄取者是一名小兒科主治醫師，想要擁有兩個專科證照。

李健逢表示，早年臨床病理科被列入「部定專科」，關鍵在於前輩們奠定功績，例如「台灣血液之母」林媽利、「台灣血友病之父」沈明鏡、終生對抗結核病的陸坤泰等三位前輩，讓醫界認為檢驗醫學有其必要性，如果能從檢驗分析中找到疾病的破口，可以增進人民福祉。

不過，臨床病理科與醫檢師的工作太過類似，以致路愈走愈窄。三總病理部主治醫師陳燕麟表示，病理科分為「解剖病理科」與「臨床病理科」，前者分析判讀切片檢體、組織等，後者則是處理尿液、糞便等檢體，工作與醫檢師重疊，站在醫院經營的角度，沒必要額外再請一個人，而且還是一位薪資較高的醫師。

李健逢說，臨床病理科醫師的存在，似乎只用來應付醫院評鑑，教學醫院為了符合衛福部要完整聘雇所有部定專科醫師，才會聘用臨床病理科醫師。

李健逢指出，幾乎沒有「未分科住院醫師」（ＰＧＹ）直接選擇臨床病理科，呼籲衛福部正視這個問題，協助發展，提供補貼，否則臨床病理科終究無法脫離「滅科」危機。