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住院醫師荒 台大長庚也缺人

聯合報／ 記者林琮恩陳雨鑫李樹人／台北報導

國內肺癌手術第一把交椅、台大外科部主任陳晉興親自出馬拍攝招募新血的微電影；面試住院醫師時，備妥高級甜點、知名咖啡，且需態度和藹。為了提高住院醫師招募率，近年來，弱勢科別可是想盡辦法，但外科、兒科、婦科還是乏人問津，就有婦科教授戲稱，「現在只要有手有腳，就可以進到婦產科」。

衛福部醫事司統計近三年五大科住院醫師招募狀況，外科招募比率百分之百、婦產科百分之九十六點二、內科百分之九十、急診醫學科百分之七十九點九、小兒科為百分之七十九點二。外科招募新血，看似沒問題，近三年召募總人數為一六二人，比內科三五七人足足少了一半。

兒科住院醫師招募率百分之七十九點二，為五大科中「最慘」科別，因為住院醫師嚴重不足，連主治醫師也需第一線值班，中部某醫學中心從下個月起，要求六十歲以下的主治醫師也需值班，在醫院留守夜班，不少資深醫師暗自叫苦，甚至公開在臉書貼出謀職啟事，準備跳槽。

據了解，該醫學中心一年應有六名兒科住院醫師名額，但目前僅有兩人報到，因為職場環境惡劣，「未分科住院醫師」（ＰＧＹ）更不願意加入兒科領域，造成惡性循環。

婦科方面，長庚醫院去年招募十多位婦產科住院醫師，不料前來面試人數遠低於招募員額，台北長庚副院長、婦產部助理教授級主治醫師羅明良無奈地說，以前還可以挑人，如今情勢反轉，得二招、三招，才有機會招到滿額，「現在只要有手有腳，就可以進到婦產科」。 

為了爭取優秀人才，台大醫院外科部主任陳晉興去年參與自家微電影，當時引發熱議，他表示，「外科的黃金年代已經過去」，原本希望透過影片喚起年輕醫師的熱血、使命感，但成效有限；前年招募七名外科住院醫師，六十人報名；去年台大招收十七位住院醫師，卻只剩十八人報到，還有人因錄取其他科別而離開外科，至今仍有二位缺額，只能持續招募中。

陳晉興表示，以往醫學生「選院不選科」，台大、北榮等龍頭醫院不擔心找不到人，但年輕世代醫師考量生活品質，不想輪值夜班，或是半夜、假日回院開刀，因而變成「選科不選院」，捨棄外科、兒科等重要科別，投入眼科、皮膚科、耳鼻喉科、整形外科等科別。

台大醫院 醫學 醫師

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