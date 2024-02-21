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紅辣椒粉含致癌物蘇丹紅 雲林縣：原料流向8縣市

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣衛生局在過年前查獲濟生股份有限公司斗六廠製售的紅辣椒細粉含可能致癌物「蘇丹紅」。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局在過年前查獲濟生股份有限公司斗六廠製售的紅辣椒細粉含可能致癌物「蘇丹紅」。圖／雲林縣衛生局提供

雲林衛生局2月7日查獲縣內濟生股份有限公司斗六廠製售的紅辣椒細粉含可能致癌物「蘇丹紅」案，衛生局20日晚間表示，有1750公斤原料流向台北、新北、桃園、宜蘭、台中、台南、高雄、屏東、雲林等縣市，因業者部分原料流向交代不清，已於16日移請雲林地方檢察署偵辦中。

雲林縣衛生局發布新聞稿表示，濟生股份有限公司斗六廠製售的紅辣椒細粉含蘇丹色素3號違規案，經查該公司向新北市「保欣企業股份有限公司」購入「紅辣椒粉」2500公斤原料，使用250公斤製成「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」產品在全聯通路架上販售，該產品年前已全數從門市下架；剩餘原料500公斤2月6日已全數封存在公司倉儲。

另，1750公斤原料去向經該公司在年後說明大部分流向台北、新北、桃園、宜蘭、台中、台南、高雄、屏東等縣市，19日已分別函請各縣市衛生局協助下架並查察下游業者產品流向。

其中12公斤流向雲林縣內1家食品業者，該業者所進貨的12公斤原料尚未製成成品，19日已全數退貨給濟生公司斗六廠，並取得退貨單備查。

衛生局長曾春美表示，因業者部分原料流向交代不清，已於2月16日檢具相關資料移請雲林地方檢察署偵辦中。

衛生局 雲林

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