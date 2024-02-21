40歲弟打死家暴哥…4方向預防家庭悲劇

一月時中部地區發生一齣人倫悲劇，40多歲的弟弟看不慣同住而就業不穩定的哥哥時常向年老的父母伸手要錢，要不到時以暴力對待父母，弟弟忍無可忍以棒球棍致兄長於死。這事件對高齡的父母來說，真是情何以堪，讓人不禁要問悲劇可以避免嗎？

事實上，早日改善家庭關係，是可能預防家庭悲劇的發生。可從以下4方面進行改善：

1.父母態度：天下無不是的父母，每個孩子都是父母心中的寶貝，但是有些父母為了讓孩子更進步而使用激將法，會在手足之間做比較，例如說弟弟比哥哥優秀之類的話，這種作法常傷害了手足間的情感，其實每個孩子各有長處，不需比較。

2.手足關係：雖然每個孩子都是父母心中的寶貝，但是父母在看待孩子時難免還是會有一些差異，父母最好克制這種想法，對待孩子時盡量做到公平，讓孩子們都能得到完整的愛，並且要鼓勵手足間的互助關係，父母不能陪伴孩子一輩子，手足可以成為彼此長久的資源。

3.家庭氣氛：父母可以給孩子最好的禮物就是給他們一個安全、溫暖的家庭環境，家庭經濟可能不富裕，但是精神上的富足可以彌補，例如父母不要將家庭以外的工作壓力、人際壓力帶進家門，大人要有大人處理自己情緒的方法，不給孩子太多心理負擔，要花時間和孩子聊天，關心他們，讓他們感受到父母的愛。

4.學習溝通：孩子在成長過程需要父母的引導，父母之間意見不同時如何協調達成共識，如何透過表達需求、換位思考、瞭解彼此不同的立場，以完成家庭共同的目標，父母的示範孩子都看在眼裡。家庭中的每位成員都很重要，如何都能被關照，必須藉由充分的溝通，父母要鼓勵孩子勇於表達自己的想法，學習傾聽、尊重別人的意見。

這個不幸事件是一個借鏡，此家庭中的兄長可能因為個人因素無法有穩定的收入來源，造成生活困難，家人是否可以一起坐下來好好討論，尋求更多的資源，以幫助他解決問題，至少可以達到支持的效果，緩和兄長的心理壓力，也讓弟弟更瞭解兄長的困境，如此可避免手足間的高度情緒衝突，避免悲劇發生。