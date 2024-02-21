含蘇丹紅蝦味先 36萬包流入賣場

雲林縣濟生公司斗六廠生產含有致癌物蘇丹紅色素3號的辣椒粉，有8公斤流向生產零嘴「蝦味先」的高雄市裕榮食品股份有限公司，高雄市衛生局追查發現業者已製成3萬餘公斤、共36萬6841包香辣口味的蝦味先，僅1300多包庫存，其餘都已流向賣場通路，衛生局已責令業者通知全國各下游通路緊急下架回收。

北市衛生局今天接獲高雄市衛生局通知，裕榮食品使用問題紅辣椒粉製作蝦味先香辣口味產品，今查核美廉社並要求下架。圖／台北市衛生局提供 高雄市衛生局指出，前天接獲雲林縣衛生局公文通知，濟生公司斗六廠生產含蘇丹紅的辣椒粉共1737公斤，分別流入台北市372公斤、新北市914.4公斤、桃園市275.1公斤、台中市30公斤、台南市40.5公斤、雲林縣12公斤、宜蘭縣12公斤、屏東縣72公斤及高雄市8公斤，其中流入的高雄市8公斤流向裕榮食品公司。

衛生局隨即派員前往裕榮食品，發現8公斤含蘇丹紅的辣椒粉被業者作為調味用，已在今年1月至2月初製成香辣口味的蝦味先，產品共3萬1208.65公斤，分裝成60公克、80公克、115公克及300公克4種包裝，共36萬6841包，都已經出貨給全家便利商店、統一超商、萊爾富、大樂、全聯、家樂福、大港超市、東急百貨、大潤發等通路，僅剩約1350包庫存，工廠也無該批不合格原料。

高雄市衛生局指出，這些產品批號有效期限為2024年9月8日至2024年10月2日，已責令業者通知下游廠商及各通路商下架回收產品，並且展開市售端稽查，至昨天已下架回收1236包，消費者如有購買這批產品，可持發票及產品向原購買商退換貨。

台北市衛生局也接獲雲林縣、高雄市衛生局通知，濟生斗六廠含蘇丹紅的辣椒粉流向台北市政禾食品有限公司及台農醬園。台北市衛生局指出，已立即要求兩家業者下架回收該原料製成的商品，另要求裕榮食品下游通路商大潤發及美廉社下架香辣口味蝦味先，並通知各大賣場預防性下架相同品項產品，也立即派員至銷售端稽查，現場未見違規品在架上販售。