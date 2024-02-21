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交通違規1200元以下 擬不記點

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
交長王國材說，正研議罰款一千二元以下的交通違規不記點，騎樓違停擬不開放檢舉，示意圖。記者侯永全／攝影
交長王國材說，正研議罰款一千二元以下的交通違規不記點，騎樓違停擬不開放檢舉，示意圖。記者侯永全／攝影

交通違規記點新制去年六月卅日上路，一年記滿十二點就會遭吊扣駕照兩個月，引發職業駕駛不滿。交通部長王國材表示，研議「微罪不記點」，包括罰鍰一二○○元以下交通違規不記點，民眾檢舉也不記點，騎樓違停等也擬不開放檢舉，預計在立法院本會期與三黨討論，在交通安全與民怨找到平衡點。

對此，台北市計程車駕駛員職業工會表示，給予正面肯定，道路設計不良所致的違規行為，全由職業駕駛承擔不公允；路權團體批評，此舉和交通改善背道而馳，等於迎接大違停時代，讓道安走回頭路。

王國材昨接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪時表示，交通部將著手重新討論開放檢舉項目，例如涉危險項目才開放，但微罪就不受理檢舉，可能採罰鍰一二○○元以下違規不記點，如違規停車等。另外，將規範檢舉達人要提出充分證據，例如取締違規要有三分鐘影像等，不能民眾違停一下車就拍，受理檢舉也要有判斷，另也在檢討若是民眾檢舉就不記點。

王國材還提到，針對騎樓違停檢舉課題，若地方政府留下一點五公尺行人可走空間，交通部研議不記點不違規，未來其他檢舉項目也會檢討。

王國材強調，交通管理攸關人命，當交通部長可以當白臉，但這樣不對，因此當黑臉，為塑造以人為本的安全環境，得設法頂住壓力。

不過行人零死亡推動聯盟理事羅宜批評，交通部修正政策如同鐘擺，每次和不同團體討論後，就有不同決策，或透過媒體拋出風向球，讓民間互相爭論，令人無所適從。交通部應一次找好各團體討論，廣納建言，否則只是讓行人持續面臨道安威脅。

台灣摩托車友協會（ＴＭＲＡ）秘書長劉成謙指出，若交通部因面臨其他團體壓力放寬，讓不合規定的違規常態化，變相放寬違規停車，等於「大違停時代」來臨，往後恐怕更加嚴重。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾則認為，交通部本就應依實際狀況修正政策，職業駕駛絕非主張「我違規我合理」，但若違規行為是因道路交通設計不良或因消費者行為所致，變成職業駕駛扛，就太過頭了。

交通部長 職業工會 記點

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交通部研議「罰款1200元以下」微罪不記點 計程車工會給予肯定

研議1200元以下微罪不記點 王國材：擬不開放檢舉騎樓違停

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