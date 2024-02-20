醫師薪水知多少4／滅科？臨床病理科住院醫師召募率低

每年核定不到十張專科醫師認證的臨床病理科，近三年住院醫師召募總數為12人，但召募率僅五成五，病理界對於此現象笑稱「臨床病理科快滅科了」。長期以來，外界認為臨床病理科工作內容與醫檢師雷同，加上許多醫院為符合評鑑才召募臨床病理科醫師，導致臨床病理科發展受限，使僅有少數有興趣的人願意投入臨床病理科。

三軍總醫院病理部主治醫師陳燕麟說，病理科分為「解剖病理科」與「臨床病理科」，解剖病理科多分析判讀切片檢體、組織等，臨床病理科則是處理尿液、糞便等檢體。醫療現場上，通常會把解剖病理科稱為「病理科」、臨床病理科簡稱為「檢驗科」，主因是臨床病理科與醫檢師的工作太過類似。

奇美醫院病理部醫學研究部長李健逢說，目前願意擔任臨床病理科住院醫師，大多是醫師的「副業」，原本就已經取得其他專科資格，因為對於病理科有興趣，才額外投入臨床病理科，去年奇美醫院開出一位臨床病理科住院醫師的名額，錄取者是一位已擔任小兒科主治醫師的同仁，來爭取住院醫師名額。他自己也是有雙專科證照的醫師，一張解剖病理科、一張臨床病理科。

李健逢說，臨床病理科早年會被列為「部定專科」，因過去的前輩替病理科打下了許多功績，如「台灣血液之母」林媽利、「台灣血友病之父」沈明鏡、終生對抗結核病的陸坤泰等。三位前輩都因對抗疾病投入檢驗醫學之路，也讓醫界認為檢驗醫學有其必要性，若能從檢驗分析中找到疾病破口，能增進人民福祉，後續臨床病理科才被獨立出來。

李健逢說，只是臨床病理科被獨立出來後，醫院若未針對特定領域發展研究，臨床病理科醫師的工作與醫檢師的工作高度重疊，站在醫院經營角度，沒有必要再請一個人，而且還是一位薪資較高的醫師。導致現在臨床病理科醫師的聘僱都是為了評鑑，一些教學醫院為了符合衛福部需求，必須完整聘雇所有部定專科醫師，才會找臨床病理科醫師。

李健逢說，現行臨床病理科大多由解剖病理科醫師兼任，極少數是對於基因檢測有興趣的醫師，想深度鑽研，才會爭取第二張專科證照。一般從醫學院畢業的醫學生，不可能直接爭取臨床病理科住院醫師名額。他認為，如果臨床病理科未來能夠由政府協助發展特殊領域，會有高度發展性，包含協助研發醫材或增加生技產業能力等，而不是如現在恐陷入「滅科」的危機。