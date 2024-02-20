醫師薪水知多少2／等無人 婦產科「有手有腳」就入選

過去台灣面臨五大皆空，透過加薪等方式改善醫師持續投入急重難科，但近二年衛福部取消對五大科加薪，五大科又再次出現，住院醫師「難招」困境。因應少子化，近三年兒科住院醫師招募率僅有79.2%，是五大科中「最慘」科別。

衛福部調查近三年五大科住院醫師招募情形，外科招募比率百分之百、婦產科96.2%、內科90%、急診醫學科79.9%、小兒科79.2%。 外科近三年召募總人數為162人，相較於內科召募人數357人，足足少了一半。

去年親自出馬拍攝微電影，招募住院醫師的台大醫院外科部主任陳晉興說，外科已經不如過往「黃金年代」，前年要招7名外科住院醫師，有60人報名；反觀去年，台大外科預計招收17位住院醫師，來報名者僅有18人，且有人因錄取其他科別而離開，至今仍有二位缺額，持續招募中。

「台灣不缺醫師，但過去醫師希望至龍頭醫院訓練，現已轉變為『選科不選院』。」陳晉興表示，年輕醫師仍嚮往能在手術台前執刀，但選擇科別的主要考量是要避免半夜、假日出勤，維持生活品質，兒科、外科都是必須值班的科別，年輕醫師意願低，轉而投入耳鼻喉科、整形外科等。

台北長庚副院長、婦產部助理教授級主治醫師羅明良說，「五官科」競爭激烈，住院醫師都是得「帶槍投靠」，完成論文等才有機會入選。反觀婦產科，長庚醫院去年召募十多位婦產科住院醫師，來的人數比召募人數還低，現在已是「有手有腳」就可以進婦產科。

羅明良說，三年前，婦產科的住院醫師召募，還維持在招募10人可以來20人，婦產科還能挑人，如今情勢已反轉，得二招、三招才有機會招得滿。

陳晉興指出，兒科缺人情況最嚴重，連主治醫師也要值班，醫學生見此現象，更不願選擇兒科，造成惡性循環。另，因自費項目多、收入好，工作又輕鬆，自行開業對於年輕醫師吸引力也大，成為醫師離開醫學中心的另一大拉力。

羅明良表示，急診醫學科在帳面上的召募率雖為79.9%，但都會區大醫院急診醫學科住院醫師名額搶手，主因是排班制度改變，人數足夠到值班可採取固定班，讓他們穩定休假，而急診患者的特性是急救後出院或住院，住院就交由各科醫師協助照顧，急診醫師不必再休假時還需要惦記患者病況，回院查房等。

陳晉興今年親自出馬拍攝微電影。他表示，拍攝該影片初衷是為喚起年輕醫師的熱血、使命感，但光靠熱情無法改善現狀，應從制度面解決問題，依目前給付制度，急重症住院給付比門診低，且值班費太低，每次值班十多個小時，期間必須保持清醒、不能睡覺，只能拿到一、二千塊加給。

「若每值一次班能多出3000元加給，每年就能多賺20、30萬，對年輕醫師影響甚鉅。」陳晉興表示，過去觀念認為，年輕時忍一忍，別賺這麼多，但現在情況已非如此，醫院雖給予外科醫師值班費補助，但額度較少，一般病房僅一千元，加護病房僅二千元。

陳晉興表示，衛福部曾針對內科、外科、兒科、婦科提供每月逾一萬元加給，當時招募狀況恢復良好，但停止加給後，情況又惡化。健保署長石崇良日前承諾，將研擬提高加班費，否則「醫療太廉價，品質也會變糟。」