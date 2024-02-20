東部海域今晚連兩震 晚間10時18分芮氏規模5.0
台灣東部海域今晚連兩震，中央氣象署指出，今晚9時56分，在花蓮縣政府東方176.6公里，發生芮氏規模5.4地震，地震深度50.9公里；今晚10時18分，在花蓮縣政府東方87.5公里處，發生芮氏規模5.0地震，地震深度25.7公里。
中央氣象署觀測，今晚9時56分，在花蓮縣政府東方176.6公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.4地震，地震深度50.9公里。各地最大震度，彰化縣彰化市2級、花蓮縣和平1級、台東縣長濱1級、宜蘭縣大同1級。
另外，今晚10時18分，在花蓮縣政府東方87.5公里處，發生芮氏規模5.0地震，地震深度25.7公里。各地最大震度，花蓮縣和平、宜蘭縣武塔、宜蘭縣宜蘭市、台東縣長濱、新北市汐止、南投縣玉山、台中市霧峰、雲林縣草嶺、彰化縣彰化市、嘉義縣番路均為1級。
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