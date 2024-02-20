每天排便也可能「便祕」 醫提6建議促進腸胃健康

春節連假返鄉與家人團圓圍爐，一連幾天都無所忌口，不僅成為腸胃負擔，便秘問題也可能出現。醫師表示，即使每天都有排便也可能有便秘，得觀察自己的解便型態以及頻率，要避免便秘纏身，可透過6種生活方式的調整。

每個人的排便頻率隨個人腸胃蠕動的速度、飲食習慣的差異而有所不同，因此並沒有一個固定的標準。聯安預防醫學機構總院長、肝膽腸胃科醫師鄭乃源表示，不少人都知道要觀察自己排便狀況，以確認腸道健康，但「每天都有排便並不代表沒有便秘」，而兩三天才解便一次也不代表宿便嚴重，在醫學上想判斷自己是否有便秘問題，解便型態與頻率都需要一併考量。

鄭乃源舉例，民眾若每天以原型食物為主、吃大量高纖維食物者，那麼排便的頻率就可能相較一般人多；但每天節食，甚至飲食不均衡，便可能排便頻率會相對較低。以研究來看，一般來說只要你排便頻率一天不多於3次、一周不少於3次，都是可接受的排便頻率。

「飲食、生活習慣造成的便秘，其實並不會對身體有太大的危害。」鄭乃源說，民眾真正得擔心的，是腸躁症、腸癌等疾病造成的便秘，抑或是因年紀大、腸胃蠕動變慢造成糞便阻塞，會導致缺血性腸炎的可能，要辨別便祕的風險有3種方式。

1.醫師問診：藉由病史以及醫師問診判斷便秘可能是哪種狀況，並判斷是否真的是便秘。 2.理學檢查：以肛門與直腸的指診為主。 3.腸鏡檢查：無法直接判斷是否有便秘，但針對有便秘主訴者，可了解是否有其他造成便秘的原因，例如息肉或腫瘤。

要避免便秘纏身，最重要的還是從日常生活的型態開始改變。鄭乃源提供6大生活習慣建議，促進排便順暢：

1.攝取足夠熱量：攝取的熱量會影響大腸的蠕動，因此每日攝取的熱量一定要能滿足身體的生理需求。 2.攝取足量纖維質：纖維可分為水溶性（如木耳、秋葵）與非水溶性（葉菜類、菇類）兩種，建議民眾每日除了攝取足量纖維質，可增加水溶性纖維的攝取量。 3.喝足足量的水：尤其剛起床時，可以喝一杯溫水，促進大腸蠕動，以利排便。 4.早睡早起：上午腸道較為活躍，因此建議早睡早起，在腸道活躍的白天固定排便。 5.固定排便時間：藉由吃早飯、多喝水、起床後走走路或是體外按摩等方式，增加便意，並固定排便時間。 6.盡量不要憋住便意：排便時間不固定者，有時會因為通勤、開會等日常活動導致不能直接去洗手間解便，長期下來可能影響腸道活動，糞便即可能在腸道停留太久，並造成糞便過乾。

鄭乃源提醒，多數人評估自己是否有便秘的方法是依靠感受，比如解便後肚子是否舒服、是否解便困難等等，但這並不代表你真的有便秘。建議民眾若有相關困擾，除了找醫師評估外，一定要維持良好的生活型態，也建議定期進行腸鏡篩檢，才能最確實的了解自身健康狀況。