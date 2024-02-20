中南部明上看35度！周四起「二階段降溫」 下周二北部恐剩9度
明天仍高溫如夏，中央氣象署指出，各地氣溫29至35度；不過，周四起變天，鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部轉雨，高溫跌破20度。下周一冷氣團報到，可能達大陸冷氣團等級，下周二最冷，北部下探9度，中南部12至15度。
中央氣象署預報員林定宜指出，明天各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島偶有零星短暫陣雨，北部山區午後零星短暫陣雨。
周四起，鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部、恆春半島局部短暫陣雨，中南部山區零星短暫陣雨。周五至下週日，東北季風持續影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島局部短暫雨，桃園以北零星短暫雨。
他說，下周一起，另一波冷空氣增強，可能達大陸冷氣團等級，預估北部、東半部、恆春半島局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨。
溫度方面，明天北部、東半部高溫28至30度，中南部32至35度，南部近山區平地溫度更高；入夜後低溫降至18至21度，留意日夜溫差達10度以上。
周五至周日，北部、東北部、東部明顯偏涼，高、低溫都在20度以下，其他地區早晚涼。下周一北部低溫11度，中部低溫14度，南部17度；下周二更冷，北部低溫下探到9度，中部12度，南部15度。
此外，林定宜提醒，今天至周五，金門、馬祖，以及西半部夜晚清晨易有局部霧或低雲，影響能見度；明天至周三上午，基隆北海岸、北部地區也有局部霧或低雲情況。
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