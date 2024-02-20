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影／逾3萬公斤蝦味先中鏢！含致癌物蘇丹紅辣椒粉 業者緊急下架

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市衛生局追查，8公斤含蘇丹紅色素3號的辣椒粉流向裕榮食品股份有限公司，已製成「蝦味先 香辣口味」共3萬1208.65公斤。圖／高市衛生局提供
高市衛生局追查，8公斤含蘇丹紅色素3號的辣椒粉流向裕榮食品股份有限公司，已製成「蝦味先 香辣口味」共3萬1208.65公斤。圖／高市衛生局提供

高市衛生局昨天下午接獲雲林縣衛生局公文通知，雲林縣濟生公司斗六廠出品的辣椒粉驗出蘇丹紅色素3號，此批產品共計1737公斤，其中有8公斤流入高雄市，佔總數量0.46%。衛生局追查發現這8公斤辣椒粉流向裕榮食品股份有限公司，已製成「蝦味先 香辣口味」共3萬1208.65公斤，已責令業者通知下游緊急下架。

衛生局表示，雲林縣濟生公司斗六廠是向新北市的進口商保欣企業有限公司，購買辣椒粉，該批辣椒粉是從中國進貨，2月7日新北衛生局驗出該批辣椒粉蘇丹紅色素3號。

衛生局說，雲林縣衛生局昨天下午用公文通知，表示雲林縣濟生公司斗六廠出品的辣椒粉檢出蘇丹紅色素3號，此批產品共計1737公斤，分別流入臺北市372公斤、新北市914.4公斤、桃園市275.1公斤、台中市30公斤、台南市40.5公斤、雲林縣12公斤、宜蘭縣12公斤、屏東縣72公斤及高雄市8公斤，其中流入的高雄市8公斤流向裕榮食品股份有限公司。

高雄市衛生局隨即派員前往裕榮食品，發現8公斤不合格的辣椒粉是作為調味用，已在今年1月至2月初製成「蝦味先 香辣口味」(規格60/80/115/300克，批號有效期限2024.9.8至2024.10.2)產品共3萬1208.65公斤，現場已無該批不合格原料。

衛生局說，已責令業者通知下游緊急下架及通知全國各縣市下游通路商產品下架，並同步立即通知轄內賣場通路下架以上產品，展開市售端稽查，下架回收計1236包。消費者倘購買有效日期為「2024.9.8-2024.10.2」的「蝦味先 香辣口味」請持發票及產品向原購買商提出退換貨。

衛生局說，去年針對市售辣椒粉及相關調味料製品抽驗計56件均未檢出蘇丹紅色素；今年截至目前已抽驗辣椒粉10件檢驗結果均與規定相符，將持續加強抽驗，以維護消費者食的安全。

雲林衛生局查獲濟生公司斗六廠違規辣椒粉下游流向。圖／高市衛生局提供
雲林衛生局查獲濟生公司斗六廠違規辣椒粉下游流向。圖／高市衛生局提供
高市衛生局副局長王小星帶隊稽查賣場、通路，確認「蝦味先 香辣口味」已下架。圖／高市衛生局提供
高市衛生局副局長王小星帶隊稽查賣場、通路，確認「蝦味先 香辣口味」已下架。圖／高市衛生局提供

色素 蝦味先 衛生局 雲林

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