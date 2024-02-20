民進黨地方大老心肌梗塞驟逝 醫：這族群夏天一樣高風險

宜蘭縣員山鄉民代表會主席許芳明今傳心肌梗塞驟逝，享壽64歲。他身為民進黨地方大老，近日為縣議員補選的徵召提名事宜奔波勞心，不幸今日傳出悲訊。醫師表示，心肌梗塞不僅天氣涼容易發生，生活習慣其實也相當重要，若三高患者沒有遵照醫囑妥善控制，即使是夏天也很容易發病。

據了解，許芳明有家族性遺傳心臟疾病，幾年前曾做過心導管手術，上周六17日下午，前往羅東鎮訪友談事情時突然昏倒，緊急送羅東博愛醫院搶救，家人4點多接獲通知趕去醫院時已無心跳呼吸。許芳明送進加護病房搶救幾天未見起色，今天近中午離世，遺體送回家中，享壽64歲。

振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍表示，近日雖然天氣冷，但對於有家族病史、三高的民眾來說，風險並不比冬天來得低，尤其臨床常常遇到民眾定期回診就醫，但不愛吃藥「自行減藥」，又同時戒不掉菸癮，能夠控制的風險就相當有限。

「尼古丁對心血管的危害『無藥可醫』」黃建龍指出，醫師針對病患開立的藥物，都是為了協助控制身體指數，即使診斷出心血管疾病，但血糖、膽固醇都並未控制，加上尼古丁的危害，一樣容易導致心血管的斑塊產生，進而導致心肌梗塞的風險；且心導管只能解決當下的心臟問題，若不戒菸、不控制三高，一樣對身體危害相當高。

若家中親屬有心臟病史，務必更加留意自身健康。黃建龍說，心臟疾病大多沒有徵兆，許多有家族病史的病患是「兄弟一起來看病」，都是膽固醇過高導致心臟問題，建議二、三十歲時，就可以做健康檢查，及早監測自我健康。

一般民眾也不可輕忽，黃建龍提醒，男性心血管疾病風險較女性高，40歲過後建議就要做一次心臟科的健康檢查，及早控制身體指數；女性除非有家族史，否則在55歲以後再進行心血管健康檢查即可。