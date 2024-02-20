快訊

開議首日搶麥爆口角！黃捷喊有練以色列防身術 徐巧芯狠酸笑死：落跑也算嗎

獨／最後大限30天！柯文哲農地停車場「挖不到一半」拚復工 估花百萬元

省碳費看這！自主減量擬分2類 環境部：採SBTi方式「折扣非常大」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部長薛復長今表示，自主減量計畫分為2種不同折扣，若採SBTi方式減碳，給予的折扣「非常非常大」。記者胡瑞玲／攝影
環境部長薛復長今表示，自主減量計畫分為2種不同折扣，若採SBTi方式減碳，給予的折扣「非常非常大」。記者胡瑞玲／攝影

環境部明年起將向排碳大戶徵收碳費，碳定價受各界關注，環境部長薛富盛今天指出，企業應將「自主減量計畫」視為經營重要推動政策，並規畫2種不同優惠折扣，若採科學基礎減碳目標倡議（SBTi）方式，將給予「非常非常大」折扣，若不採自主減量則須繳交原價碳費，但強調折扣數仍須由碳費審議委員會決定。

薛富盛表示，氣候法公布後就積極推動12個子法公告，其中碳費徵收的關鍵子法為自主減量，希望企業能嚴肅看待，將其視為公司永續經營的重要推動政策，不能存有僥倖心態，現在雖僅針對排碳大戶課徵碳費，但未來會逐步調降排碳量的門檻，排碳量2.5萬公噸以下的企業也須思考如何透過各種骯是達到實質減碳。

薛富盛指出，國家減碳目標在2050淨零路徑都講得很清楚，2025年相對2005年標準年需達到10％、2030年要達到24％正負一個百分點減碳目標。而目前碳費徵收已大致有共識，若排碳大戶不提自主減量，就須依原碳費費率繳費，「碳費應該不會太低」。

若排碳大戶提出自主減量計畫，薛富盛說明，自主減量計畫分為2類，若能比照歐盟相關要求，採SBTi囊是減碳，給予的折扣會「非常非常大」，雖不可能免繳，但折扣可能會扣到一半以上；若沒依SBTi方式減碳，而是採較不嚴苛的「指定目標」方式，會衡量公司產業、型態及排碳量，雖會給予折扣，但相對來說就會低一點。

薛富盛表示，自主減量計畫5年為1期，相信這樣的方式對企業減碳有相當的誘因，至於折扣數為何，還要看最後決定指定減量目標及碳費費率，仍須由碳費審議委員會決定，目前尚未定案。

至於先前公布的碳費計算公式，當中有2.5萬公噸免徵額度，薛富盛說，已取得多數產業、公民團體的認可，避免2.49萬公噸排碳量的企業不用繳費、2.51萬公噸的企業要繳交全額碳費，但仍有少數環團反對，這部分還是可以討論，會多聆聽各方面聲音，目前還在收集意見階段。

折扣 減碳 薛富盛

延伸閱讀

環團批減碳目標違憲不夠力 環境部長薛富盛強調要務實

是否被徵詢入閣？ 薛富盛不願回答強調1點

高雄清潔隊員過好年 清潔獎金每月多2千、除夕可吃團圓飯

薛富盛支持進口商品收碳費 審議會春節前難召開

相關新聞

2月就衝破30度！台南玉井昨35度 今再飆上35.6度連2日全台最高溫

昨天天氣晴朗暖熱，宛若夏天，全台普遍高溫逾30度，全台最高溫為自動測站台南玉井35度，今天天氣類似，台南玉井下午2時26...

呼吸道疫情將在「這時間」迎來高峰 羅一鈞示警：恐比年前更嚴峻

呼吸道疫情高峰即將到！疾管署估計呼吸道疫情會在農曆年前後形成「雙高峰」，疾管署發言人羅一鈞表示，呼吸道疫情可能在2月底、...

碳費明年開徵定價受關注 環境部長薛富盛：3月公布

排碳大戶明年起將繳交碳費，環境部長薛富盛今天表示，碳費審議委員會委員名單本月底將公布，3月召開2次會議後就會確定第1季碳...

「肺癌惡霸」生長速度驚人 醫：如小孩子「一暝大一寸」

肺癌為國人十大死因之首，其中小細胞肺癌具有高侵襲性、快速惡化，且抗藥性高、預後差等特性，導致患者存活期短，號稱「肺癌惡霸...

北投熱海大飯店將熄燈 仍有250萬元禮券未兌領

北投熱海大飯店日前公告2月底結束營業，北市府派法務局、衛生局與觀傳局調查，發現業者仍有250萬元的餐券、溫泉券與休息券在...

要求農業部長別「不漲」 張嘉郡：公糧收購價每公斤補漲10元

雲林是農業大縣，縣長張麗善曾多次呼籲中央隨物價波動調漲公糧收購價，國民黨不分區立委張嘉郡今在立法院國是論壇發言，指公糧收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。