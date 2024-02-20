省碳費看這！自主減量擬分2類 環境部：採SBTi方式「折扣非常大」

環境部明年起將向排碳大戶徵收碳費，碳定價受各界關注，環境部長薛富盛今天指出，企業應將「自主減量計畫」視為經營重要推動政策，並規畫2種不同優惠折扣，若採科學基礎減碳目標倡議（SBTi）方式，將給予「非常非常大」折扣，若不採自主減量則須繳交原價碳費，但強調折扣數仍須由碳費審議委員會決定。

薛富盛表示，氣候法公布後就積極推動12個子法公告，其中碳費徵收的關鍵子法為自主減量，希望企業能嚴肅看待，將其視為公司永續經營的重要推動政策，不能存有僥倖心態，現在雖僅針對排碳大戶課徵碳費，但未來會逐步調降排碳量的門檻，排碳量2.5萬公噸以下的企業也須思考如何透過各種骯是達到實質減碳。

薛富盛指出，國家減碳目標在2050淨零路徑都講得很清楚，2025年相對2005年標準年需達到10％、2030年要達到24％正負一個百分點減碳目標。而目前碳費徵收已大致有共識，若排碳大戶不提自主減量，就須依原碳費費率繳費，「碳費應該不會太低」。

若排碳大戶提出自主減量計畫，薛富盛說明，自主減量計畫分為2類，若能比照歐盟相關要求，採SBTi囊是減碳，給予的折扣會「非常非常大」，雖不可能免繳，但折扣可能會扣到一半以上；若沒依SBTi方式減碳，而是採較不嚴苛的「指定目標」方式，會衡量公司產業、型態及排碳量，雖會給予折扣，但相對來說就會低一點。

薛富盛表示，自主減量計畫5年為1期，相信這樣的方式對企業減碳有相當的誘因，至於折扣數為何，還要看最後決定指定減量目標及碳費費率，仍須由碳費審議委員會決定，目前尚未定案。

至於先前公布的碳費計算公式，當中有2.5萬公噸免徵額度，薛富盛說，已取得多數產業、公民團體的認可，避免2.49萬公噸排碳量的企業不用繳費、2.51萬公噸的企業要繳交全額碳費，但仍有少數環團反對，這部分還是可以討論，會多聆聽各方面聲音，目前還在收集意見階段。