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碳費明年開徵定價受關注 環境部長薛富盛：3月公布

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部長薛富盛表示，2月底公布碳費審議委員會委員名單、3月確定第1季碳費。記者胡瑞玲／攝影
環境部長薛富盛表示，2月底公布碳費審議委員會委員名單、3月確定第1季碳費。記者胡瑞玲／攝影

排碳大戶明年起將繳交碳費，環境部薛富盛今天表示，碳費審議委員會委員名單本月底將公布，3月召開2次會議後就會確定第1季碳費；而與碳定價相關的子法會與碳費費率於3月底前預告公布。

環境部去年12月1日訂定發布「碳費費率審議會設置要點」，今年1月底公開接受各界推薦專家學者名單。薛富盛表示，目前收到近80名推薦名單，今天會召開碳費遴選委員會，遴選出3倍人選並送進部裡進行勾選，強調今天選出的委員只是專家學者的一部分。

薛富盛說，最終碳費審議委員會的委員名單將於2月底公布，總計21人，包含專家學者8名、官方部會代表7名、公民及環保團體代表6名，其中公民團體代表除包含環保及社會公益團體外，也包含產業公／協會，以衡量各界聲音。

薛富盛指出，碳費審議委員會組成後，3月就會召開2次審議委員會，討論完後就會決定第1季碳費費率，碳費審議委員會的召集人為次長，部長為求公平不會參與會議，但未來會擔任決議的角色。

碳定價相關子法部分，薛富盛說，去年2月公布氣候法後就積極推動12個子法，目前已公告7個子法、1子法預告，下月應可順利公告。

薛富盛指出，剩下4個子法均與碳費相關，由於這段期間國內產業面臨很大挑戰如ECFA，碳費開徵後，對排碳大戶會造成很大影響，因此也希望審議委員討論時能將主、客觀因素納入，環境部也會提供委員多方面資料，盼委員審閱後能訂定出合理、民眾可接受，並兼顧國家減碳目標、環境永續及產業發展的碳費費率。

法會 環境部 薛富盛

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