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交通部研議「罰款1200元以下」微罪不記點 計程車工會給予肯定

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
計程車示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
計程車示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

檢舉達人存廢長期掀起熱議，違規記點上路後，再掀民怨，並引發職業駕駛強烈反彈。交通部長王國材接受網媒專訪表示，交通部目前研議「微罪不記點」，檢討罰款1200元以下交通違規不記點。台北市計程車駕駛員職業工會表示，給予王國材正面肯定，道路設計不良所致的違規行為，若全由職業駕駛承擔，並不公允。

王國材接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪，今天中午預錄播出。提到違規記點機制，王國材表示，大部分駕駛或職業駕駛都遵守規則，此項制度初衷目標是針對「累犯」，因總是有些人認為，繳完錢就可了事，不斷持續違規。

王國材表示，每年有400個行人遭撞身亡，交通部必須和時間賽跑，執法是「短期教育」，「政府也不是缺錢」，否則時間一拉長，仍用過去宣導方式，3年才會看見效果，開罰6000元上路後，馬上停讓行人效果隨之出現。

他說，目前已經有些項目免記點，交通部將研擬「微罪不記點」，例如1200元以內罰款不記點，若民眾交通違規被罰600或1000元就不會記點，現階段已在討論相關方向。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，之前與交通部討論過程，就提及要修正開罰金額比例原則，例如不該罰金600元、3000元、6000元都同樣記1點，應達到一定金額違規，才有記點，否則會影響靠開車維生的人。

對於王國材對外拋出這項說帖，李威爾指出，交通部調整、修正政策，本就應依實際狀況修正，職業駕駛給予王國材正面肯定；可能有其他團體強烈反彈此舉，他說，要強調的是，職業駕駛主張的絕非「我違規我合理」，而是本就要遵守交通規則，但違規行為若是因道路交通設計不良，或是因消費者行為所致，變成職業駕駛來扛，就是太過頭了。

王國材 職業工會 計程車 記點

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