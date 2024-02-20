台南出現今年首例境外移入登革熱 天氣漸暖緊張了！

台南市今天新增今年首例境外移入登革熱確診個案，確診個案於2月2日至2月18日返回印尼探親，2月18日回台入境時出現發燒症狀，NS1快篩檢測為陰性，後續2月19日因PCR檢驗為陽性研判確診。

台南市去年有2萬多人感染登革熱，雖然在今年初已清零，但連日來天氣轉暖，防疫人員又開始擔心境外移入，若發現得太慢，可能造成疫情擴散，大家都不敢掉以輕心。

登革熱防治中心表示，接獲通報後，立即啟動相關防治工作，經調查個案返回台南曾至診所就醫後就未外出，衛生單位已對居住地化學防治及衛教和簽署敬告書，針對住家附近環境孳清與病媒蚊密度調查監測。

依疾管署國際疫情監測提醒，近期東南亞國家登革熱疫情頻傳，國內也陸續傳出境外移入登革熱病例，截至2月19日止，今年國內登革熱境外移入個案累計12例，分別為馬來西亞6例、泰國3例、印尼、柬埔寨及越南各1例。

市長黃偉哲提醒民眾，赴東南亞等登革熱高風險地區旅遊、探親及經商，應落實個人防蚊措施，於身體裸露處使用經衛生福利部核可的防蚊藥劑，並盡量穿著淺色長袖衣褲，以避免遭病媒蚊叮咬。旅遊期間或回國後如出現發燒、頭痛、噁心、嘔吐、肌痛、出疹及關節痛等症狀，應盡速就醫，就醫時請告知TOCC（旅遊史Travelel history、職業別Occupation、接觸史Contact history 、群聚史Cluster）等，以利及早通報、診斷及治療。

南市登革熱防治中心籲請醫師提高警覺，當就醫病患符合特定症狀及TOCC等條件時，務必加強問診，若發現登革熱疑似個案，應依法立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。