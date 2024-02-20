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霧社櫻王即將迎來繁茂綻放時刻 園區推櫻花集章活動

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「（櫻該）都找得到」主題活動海報。圖／森之形自然教育團隊、林業保育署新竹分署提供
「（櫻該）都找得到」主題活動海報。圖／森之形自然教育團隊、林業保育署新竹分署提供

觀霧國家森林遊樂區的「霧社櫻王」隨著春天到來，即將迎來最繁茂引人的綻放時刻，林業保育署新竹分署今年以觀霧地區可見的6種櫻花為主角，推出「櫻該都找得到」集章活動，從3月2日至17日每周六、日上午9點可於觀霧遊客中心領取限量櫻花酷卡，在園區內進行集章活動，遊客可一覽觀霧地區春意盎然，還有機會抽選限定6櫻杯墊。

新竹分署指出，觀霧位於海拔2000公尺的霧林帶，豐盛水氣孕育獨特生態，每年霧社櫻王綻放期間都會吸引許多遊客上山賞花，在霧社櫻花期後，大島櫻、普賢象櫻等櫻花也會綻放接力迎客。

為傳達更多關於霧社櫻王及其他櫻花家族資訊，新竹分署今年特別以觀霧地區可見的6種櫻花為主角，推出「櫻該都找得到」 集章活動，遊客只要到遊客中心領取櫻花酷卡，並依循規畫的櫻花集章路徑，前往園區內集章小站收集專屬櫻花家族紀念章戳，就有機會得到觀霧6櫻杯墊，還可透過櫻花懶人包認識櫻花種類；活動無需報名，但集章酷卡數量有限，歡迎有興趣民眾把握機會參加。

分署指出，春季不僅是多種櫻花綻放的季節，同時也是台灣檫樹、馬告、笑靨花盛開的季節，遊客在追霧社櫻王花況之餘，也可停下腳步留意園區步道兩旁綻放的花朵；提醒上山遊客，霧社櫻花季期間，遊客眾多，請大家賞櫻同時，依循動線引導並遵守參觀禮儀，愛護樹木和環境，共同維護觀霧地區的生態環境。相關活動訊息及霧社櫻花況歡迎關注「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁，更多旅遊資訊可上台灣山林悠遊網查詢。

霧社櫻花純白如雪、小巧可愛，是山林間的一抹清新。圖／森之形自然教育團隊、林業保育署新竹分署提供
霧社櫻花純白如雪、小巧可愛，是山林間的一抹清新。圖／森之形自然教育團隊、林業保育署新竹分署提供
觀霧國家森林遊樂區遠近馳名的「霧社櫻王」即將盛開，圖為2022年霧社櫻王滿開盛況。圖／森之形自然教育團隊、林業保育署新竹分署提供
觀霧國家森林遊樂區遠近馳名的「霧社櫻王」即將盛開，圖為2022年霧社櫻王滿開盛況。圖／森之形自然教育團隊、林業保育署新竹分署提供
粉色的山櫻從一月中旬開始陸續盛開，為櫻花嘉年華溫馨暖場。圖／森之形自然教育團隊、林業保育署新竹分署提供
粉色的山櫻從一月中旬開始陸續盛開，為櫻花嘉年華溫馨暖場。圖／森之形自然教育團隊、林業保育署新竹分署提供
三月中旬後霧社櫻花期進入尾聲，接著登場的是花葉齊放的大島櫻。圖／森之形自然教育團隊、林業保育署新竹分署提供
三月中旬後霧社櫻花期進入尾聲，接著登場的是花葉齊放的大島櫻。圖／森之形自然教育團隊、林業保育署新竹分署提供
3月末至4月，繁複飽滿的普賢象櫻為櫻花嘉年華的尾聲獻上祝福。圖／森之形自然教育團隊、林業保育署新竹分署提供
3月末至4月，繁複飽滿的普賢象櫻為櫻花嘉年華的尾聲獻上祝福。圖／森之形自然教育團隊、林業保育署新竹分署提供

新竹 森林遊樂區 櫻花季

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