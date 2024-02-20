霧社櫻王即將迎來繁茂綻放時刻 園區推櫻花集章活動

觀霧國家森林遊樂區的「霧社櫻王」隨著春天到來，即將迎來最繁茂引人的綻放時刻，林業保育署新竹分署今年以觀霧地區可見的6種櫻花為主角，推出「櫻該都找得到」集章活動，從3月2日至17日每周六、日上午9點可於觀霧遊客中心領取限量櫻花酷卡，在園區內進行集章活動，遊客可一覽觀霧地區春意盎然，還有機會抽選限定6櫻杯墊。

新竹分署指出，觀霧位於海拔2000公尺的霧林帶，豐盛水氣孕育獨特生態，每年霧社櫻王綻放期間都會吸引許多遊客上山賞花，在霧社櫻花期後，大島櫻、普賢象櫻等櫻花也會綻放接力迎客。

為傳達更多關於霧社櫻王及其他櫻花家族資訊，新竹分署今年特別以觀霧地區可見的6種櫻花為主角，推出「櫻該都找得到」 集章活動，遊客只要到遊客中心領取櫻花酷卡，並依循規畫的櫻花集章路徑，前往園區內集章小站收集專屬櫻花家族紀念章戳，就有機會得到觀霧6櫻杯墊，還可透過櫻花懶人包認識櫻花種類；活動無需報名，但集章酷卡數量有限，歡迎有興趣民眾把握機會參加。