台南出現113年首例境外移入登革熱 曾返印尼探親
台南市今天新增今年首例境外移入登革熱確診個案，曾於2日至18日返回印尼探親，18日入境時出現發燒症狀，NS1快篩檢測為陰性，昨天PCR檢驗為陽性研判確診。
台南市政府衛生局今天新聞稿指出，台南市登革熱防治中心接獲通報後，立即啟動相關防治工作，經調查發現，個案返回台南曾至診所就醫，之後就未再外出，衛生單位已對個案居住地進行化學防治與衛教和簽署敬告書，針對住家附近進行環境孳清與病媒蚊密度調查監測。
台南市衛生局指出，依據疾管署國際疫情監測提醒，近期東南亞國家登革熱疫情頻傳，國內陸續傳出境外移入登革熱病例，提醒民眾前往東南亞等登革熱高風險地區旅遊、探親及經商，應落實個人防蚊措施，避免遭病媒蚊叮咬，回國後如出現相關症狀，應儘速就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言