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台南出現113年首例境外移入登革熱 曾返印尼探親

中央社／ 台南20日電
台南市今天新增今年首例境外移入登革熱確診個案，衛生局啟動相關防治工作。圖／南市衛生局提供
台南市今天新增今年首例境外移入登革熱確診個案，衛生局啟動相關防治工作。圖／南市衛生局提供

台南市今天新增今年首例境外移入登革熱確診個案，曾於2日至18日返回印尼探親，18日入境時出現發燒症狀，NS1快篩檢測為陰性，昨天PCR檢驗為陽性研判確診。

台南市政府衛生局今天新聞稿指出，台南市登革熱防治中心接獲通報後，立即啟動相關防治工作，經調查發現，個案返回台南曾至診所就醫，之後就未再外出，衛生單位已對個案居住地進行化學防治與衛教和簽署敬告書，針對住家附近進行環境孳清與病媒蚊密度調查監測。

台南市衛生局指出，依據疾管署國際疫情監測提醒，近期東南亞國家登革熱疫情頻傳，國內陸續傳出境外移入登革熱病例，提醒民眾前往東南亞等登革熱高風險地區旅遊、探親及經商，應落實個人防蚊措施，避免遭病媒蚊叮咬，回國後如出現相關症狀，應儘速就醫。

台南 登革熱 衛生局

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