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研議1200元以下微罪不記點 王國材：擬不開放檢舉騎樓違停

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材。圖／本報資料照片
交通部長王國材。圖／本報資料照片

檢舉達人存廢長期掀起熱議，違規記點上路後，再掀民怨，並引發職業駕駛強烈反彈。交通部長王國材接受網媒專訪表示，交通部目前研議「微罪不記點」，檢討罰款1200元以下交通違規不記點；此外，針對騎樓違停，擬不開放檢舉，民眾檢舉違規也不記點。

王國材接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪，今天中午預錄播出。

提到違規記點機制，王國材表示，大部分駕駛或職業駕駛都遵守規則，此項制度初衷目標是針對「累犯」，因總是有些人認為，繳完錢就可了事，不斷持續違規。

王國材表示，每年有400個行人遭撞身亡，交通部必須和時間賽跑，執法是「短期教育」，「政府也不是缺錢」，否則時間一拉長，仍用過去宣導方式，3年才會看見效果，開罰6000元上路後，馬上停讓行人效果隨之出現。

他說，目前已經有些項目免記點，交通部將研擬「微罪不記點」，例如1200元以內罰款不記點，若民眾交通違規被罰600或1000元就不會記點，現階段已在討論相關方向。

他也說，速度管理對交通是很重要課題，但速限可檢討，因部分地方政府規畫時候確實不合理。

談到檢舉制度惹議，王國材說，過往因違規情勢嚴重，借助民眾執法；不過，因檢舉魔人不斷檢舉，也在討論開放檢舉項目，例如涉危險項目才開放檢舉，但微罪就不受理檢舉。

他也說，檢舉要具備充分證據，取締違規要有3分鐘影像等，不能民眾違停一下車就拍，受理檢舉也要有判斷，目前也在檢討若是民眾檢舉就不記點。

王國材強調，交通管理攸關人命，要拿捏平衡得當，他陷入天人交戰，當交通部長可以當白臉，但這樣不對，所以他當黑臉，塑造以人為本的安全環境，設法頂住壓力。

交通部長 王國材 記點

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