夜尿竟讓骨折率、死亡率增！ 常見3大原因曝光

夜尿是中斷睡眠的一大影響因子，泌尿科醫師指出，常見成因包括尿路問題、心臟衰竭及睡眠呼吸中止症刺激，因夜晚頻繁起床尿尿，容易造成跌倒、骨折，若行動不便需臥床，活動力下降，身體機能也會下降，增加死亡率，治療時要先判斷引起夜尿的原因、對症下藥，如果在睡著後因想如廁而醒來排尿，就算是夜尿。常見原因包括尿路相關問題、心臟衰竭造成水分滯留和睡眠呼吸中止症刺激身體分泌心房利鈉素等。

台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師戴定恩，在食藥署「藥物食品安全週報」指出，許多65歲以上的老年人都有夜尿問題，夜晚頻繁起床尿尿，容易造成跌倒、骨折；若行動不便需臥床，活動力下降，身體機能也會下降，增加死亡率，也會影響睡眠品質，使白天沒有精神，影響身體內分泌。

戴定恩表示，如果在睡著後因想如廁而醒來排尿，就算是夜尿。常見原因包括「尿路相關問題」；「心臟衰竭造成水分滯留」，平躺時水分回流使腎臟製造尿量增加；「睡眠呼吸中止症刺激身體分泌心房利鈉素」，則會增加尿量。治療時必須先判斷引起夜尿的原因、對症下藥，才能有效改善。

尿路相關問題引起的夜尿，常見原因為男性攝護腺肥大、夜間膀胱過動症、夜間多尿等，戴定恩指出，「攝護腺肥大」，會使尿路阻塞、排尿不順或引起膀胱敏感，進而導致夜尿；「膀胱過動症」是指膀胱的過度敏感，由於人平躺休息時，環境周遭造成的刺激感受較弱，反而更容易察覺膀胱的感受，使尿意更強烈；「夜間多尿」則是因老化造成生理時鐘變化，使腎臟在夜裡製造較多尿液，若夜間尿量達到全日的三分之一，即是夜間多尿。

治療方面，戴定恩說，攝護腺肥大導致膀胱過度敏感的夜尿問題，可用甲型交感神經阻斷劑（α-blocker）藥品例如tamsulosin等，幫助放鬆攝護腺、使尿道擴張，讓小便排尿順暢、減輕膀胱敏感度。這類藥品常見副作用為姿勢性低血壓，在身體姿勢變化、移動時需特別留意，也可能導致逆行性射精，患者性行為時有射精感，但精液逆流至膀胱中未能排出，但此現象不會造成身體傷害，反而表示治療效果良好。

戴定恩指出，膀胱過動症在治療時，會使用膀胱放鬆藥品，包含β3腎上腺素受體作用劑（β-3 agonist）藥品，例如：mirabegron或使用抗乙醯膽鹼受器藥品（anti-muscarinic drugs）。抗乙醯膽鹼受器藥品常見副作用為口乾、眼乾、腸胃蠕動變慢導致脹氣等，需留意可能導致眼壓上升，造成青光眼惡化、或影響失智症患者病況。

夜間多尿問題，可使用抗利尿激素治療，戴定恩表示，抗利尿激素的使用需特別小心，因會減少水分排出，若有水腫問題會因而加劇，並可能導致血液鈉離子低下，進而引起神智不清或意識混亂等神經學症狀，十分危險。醫師會先確定病人體內鈉離子含量，或請患者配合補充鹽分，並且不得用於心衰竭病人。