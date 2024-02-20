快訊

4生肖上半年吉星高照！兔要升官、羊事業家庭雙贏、這生肖「人脈通錢脈」

試過各種節食都失敗！她沒運動、三餐照吃 靠1招瘦11.5公斤：衣服從XL變M號

為黃捷搶麥互槓 徐巧芯還原過程：人若犯我 必加倍奉還

2萬株杜鵑齊綻放！新北萬金杜鵑花展22日登場

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
2024萬金杜鵑將在2月22日至3月10日，於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場。圖／新北市農業局提供
2024萬金杜鵑將在2月22日至3月10日，於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場。圖／新北市農業局提供

2024萬金杜鵑將在2月22日至3月10日，於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場，展區計1.5公頃，新北市農業局以培育杜鵑的溫室為布展主體，邀請12位各界設計師與花農合作，打造出2萬株杜鵑花海，傳遞萬金杜鵑之美。目前杜鵑已陸續綻放，喜愛賞花的民眾可趁好天氣來參訪。

農業局表示，今年萬金杜鵑以「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」為主題，並與CNFlower創辦人凌宗湧合作，邀請12位設計師與花農以溫室為策展概念，創造多座別出心裁的杜鵑溫室花藝作品，也於去年打造的「湧萬金」水瀑旁，由裏山主理人沈映仁及一攬芳華造庭師陳元慶，於觀光公園運用球形皋月杜鵑為主體，重新詮釋杜鵑於庭園造景的可能性，打造出杜鵑庭園「映山園」。

農業局說明，映山園來自杜鵑的別稱映山紅，且呼應當地知名的萬里情月老廟，希望讓每個走訪映山園的民眾，都能有好緣的寓意；而園內除種植當季開花的平戶杜鵑外，也搭配球型皋月杜鵑及黑松、櫻花、流蘇、紫薇等植栽，吸引民眾打卡停駐；本次展區計1.5公頃，共種植2萬株平戶、皋月、久留米、台交、西洋等5個品種杜鵑。

2月22日至3月10日花展期間，每周六、日及2月28日下午1點，只要於社群媒體上傳花展美照，並標註萬金杜鵑、新北市農業局-稼日蒔光、花開落籽、河畔杜鵑饗宴、萬里觀光公園、瑪鋉運動公園、杜鵑苗圃，即可向現場工作人員領取屋型花器宣導品，每日限量發贈。

新北市農業局長李玟指出，新北市萬里、金山是臺灣杜鵑花苗主要產區，佔全台8成，本年度萬金杜鵑「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」邀請各界設計師與花農打造各式杜鵑花屋，絕美呈現杜鵑的各種姿態，而不再是景觀園藝的配角，更成為萬金地區值得驕傲的亮點產業。

農業局表示，萬里杜鵑已經陸續開花，民眾可趁好天氣出遊來賞花。圖／新北市農業局提供
農業局表示，萬里杜鵑已經陸續開花，民眾可趁好天氣出遊來賞花。圖／新北市農業局提供
2024萬金杜鵑將在2月22日至3月10日，於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場。圖／新北市農業局提供
2024萬金杜鵑將在2月22日至3月10日，於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場。圖／新北市農業局提供
2024萬金杜鵑將在2月22日至3月10日，於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場。圖／新北市農業局提供
2024萬金杜鵑將在2月22日至3月10日，於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場。圖／新北市農業局提供
2024萬金杜鵑將在2月22日至3月10日，於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場。圖／新北市農業局提供
2024萬金杜鵑將在2月22日至3月10日，於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場。圖／新北市農業局提供

杜鵑花 設計師

延伸閱讀

2萬株杜鵑齊綻放 新北萬金杜鵑花展2月22日登場

新北平溪分館攜手台鐵 元宵節到平溪坐火車走讀

救護車全派出…要等20分鐘 新北警車開道送急病婦就醫

民生汐止線重啟 新北市議員促汐東線能做快做、分進合擊

相關新聞

人生好苦之泰居酒！ 松山捷運美食推薦「考山路」泰式居酒屋 泰式烤串、烤魚人氣必點

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda 泰國2023年底宣布對台免簽，想當然機票肯定得買一波，太期待在考山路酒吧一條街吃喝玩樂的生活，出發前先來台北的考山路吃個泰式居酒屋過過癮吧

最頂牛肉麵、酸辣粉！破千好評新北蘆洲麵食館 來自湖北道地滋味

【一面之緣】主打道地中國風味美食，傳承湖北爸爸的好手藝，讓蘆洲的朋友一品正宗的麻香好味道。

三重酸菜魚首選！ 經典烤魚豐盛上桌 「麻辣牛蛙」超人氣

廣受三重在地人好評的「官小二酸菜魚」沒吃過就太可惜了！不想排隊排半天才吃到酸菜魚的美味，來這裡準沒錯！

點亮台北燈節！新年參拜「北市15間宮廟」 走春祈福賞燈飾

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024台北燈節「龍躍光城」展區橫跨捷運西門站至北門站一帶，已於2/2點亮光廊；台北市政府觀光傳播局指出，今年度北市共15間宮廟熱情響應，推出燈飾妝點、花燈展示、小提燈發送等活

你被包圍了！貓奴的療癒天堂「貓谷」貓多到絕對不無聊 花朵鬆餅推薦必點、飲料還能免費續

貓控們必訪！新店一家充滿可愛貓貓的友善餐廳「貓谷」曾在社群引發熱議，不少愛貓人士都慕名前往撸貓，不僅可以吸貓、享受被貓貓們包圍的療癒感外，還有燉飯、鬆餅、炸物...

價格、味道都在線！精選「台北6間排隊銅板美食」超懂吃 內行人口袋名單大揭密

銅板價也懂吃！近年來物價漲不停，挖掘各地銅板美食成了不少人的小確幸，以下精選「台北6家銅板價排隊美食」，從米粉湯、割包到客家麻糬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。