2萬株杜鵑齊綻放！新北萬金杜鵑花展22日登場

2024萬金杜鵑將在2月22日至3月10日，於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場，展區計1.5公頃，新北市農業局以培育杜鵑的溫室為布展主體，邀請12位各界設計師與花農合作，打造出2萬株杜鵑花海，傳遞萬金杜鵑之美。目前杜鵑已陸續綻放，喜愛賞花的民眾可趁好天氣來參訪。

農業局表示，今年萬金杜鵑以「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」為主題，並與CNFlower創辦人凌宗湧合作，邀請12位設計師與花農以溫室為策展概念，創造多座別出心裁的杜鵑溫室花藝作品，也於去年打造的「湧萬金」水瀑旁，由裏山主理人沈映仁及一攬芳華造庭師陳元慶，於觀光公園運用球形皋月杜鵑為主體，重新詮釋杜鵑於庭園造景的可能性，打造出杜鵑庭園「映山園」。

農業局說明，映山園來自杜鵑的別稱映山紅，且呼應當地知名的萬里情月老廟，希望讓每個走訪映山園的民眾，都能有好緣的寓意；而園內除種植當季開花的平戶杜鵑外，也搭配球型皋月杜鵑及黑松、櫻花、流蘇、紫薇等植栽，吸引民眾打卡停駐；本次展區計1.5公頃，共種植2萬株平戶、皋月、久留米、台交、西洋等5個品種杜鵑。

2月22日至3月10日花展期間，每周六、日及2月28日下午1點，只要於社群媒體上傳花展美照，並標註萬金杜鵑、新北市農業局-稼日蒔光、花開落籽、河畔杜鵑饗宴、萬里觀光公園、瑪鋉運動公園、杜鵑苗圃，即可向現場工作人員領取屋型花器宣導品，每日限量發贈。