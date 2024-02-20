全台最奢華花火秀在台南土城聖母廟 狂放2小時煙火送春牛

台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟的「花火迎春」活動，是國內最知名的煙火秀之一，今年過年，聖母廟人潮創新高，小年夜到天公生，迎來200萬上香祈福人次，今年元宵節將是最高潮，除了高空煙火還有炸蜂炮及搶春年，預估將吸引50萬人潮，今天上午市長黃偉哲點燃迷你蜂炮城，祈求活動順利圓滿。

黃偉哲表示，鹿耳門聖母廟以獨自公廟力量辦理「花火迎春」活動數十年，已是台灣最大盛事之一，相當不容易，這幾年他參加搶春牛活動，人潮是一年比一年多，但也提醒來參加搶春年、炸蜂炮活動的民眾要注意自身安全，健康快樂過新年。

主委王增榮說，今年煙火主題是「媽祖賜福龍保佑」，上方圖案媽祖加上360度環廟煙火、101等級特效、3座巨型風火輪，數萬發煙火、12門蜂炮連續炸2小時，那種震撼絕對永生難忘。但最重要的還是要呼籲大家：要來搶春牛的，請小心安全；要來衝蜂炮的，請穿好蜂炮安全裝備、安全第一，聖母廟希望大家都可以快樂平安的欣賞煙火。

土城聖母廟今天上午舉辦迷你蜂炮城點燃的祈求慶典活動，希望24日晚元宵夜的「花火迎春」活動能順利圓滿，民政局長姜淋煌、新聞處長蘇恩恩、市議員李中岑、黃麗招、蔡麗青、陳怡珍、邱昭順都來共襄盛舉。黃偉哲與王增榮點燃迷你蜂炮城後摸春年，祈求諸事平安，接著走平安橋，然後到月老祈福牆拆下數百單身男女寫下的祈福卡火化，祈祝月老庇佑下順利達成願望。

廟方公布2月24日活動流程，早上9點在東門城舉行迎春禮、下午2點在聖母廟埕舉行藝陣大匯演，傍晚6點迓春牛大遊行、晚上8點鞭春贊、搶春牛，預計於8點半前啟燈啟炮。煙火施放分為五個階段，第一階段「啟炮儀式環廟煙火」，上萬發煙火圍繞「台版紫禁城聖母廟」，精彩壯觀。第二階段施放六門蜂炮，第三階段施放「月老主題」高空音樂煙火，第四階段六門蜂炮後，最後則以「巨型高空花火大秀」，為盛宴畫下完美句點，花火加上蜂炮共約2小時。

主委王增榮表示， 今年度「甲辰年春牛」的特色是「萬人糊春牛」，全程在聖母廟內糊製，春牛皮厚度比過去厚3倍，相對難搶，呼籲想搶春牛的民眾務必小心安全。另，為了推廣「甲辰科土城香」，聖母廟特邀土城境內「虎尾寮宋江陣」「郭岑寮金獅陣」「蚵寮角白鶴陣」在傍晚時段演出，希望推廣傳承武陣的文化特色。