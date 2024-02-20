聽新聞
test
0:00 / 0:00
元宵節「小過年」 台南六甲恆安宮、西港慶安宮辦踩街
農曆正月十五元宵節是傳統春節的最後一天，又有「小過年」之稱，台南市除了有有台灣燈會、鹽水蜂炮等活動登場，在地供奉天上聖母媽祖的廟宇包括六甲恆安宮、西港慶安宮等都舉辦踩街活動，發送限量版提燈，邀民眾一起迎接元宵節。
六甲恆安宮結合台南400活動，主題為「點亮小鎮」，把俗稱「二保半」的六甲、甲東、甲南3個里布置成燈區，呼應甲辰龍年，在廟前麵茶冰店的老厝屋頂擺放3公尺高的「恆安獸」，還用燈籠創作比賽的1200個作品，串連成80公尺長的彩繪燈籠街，吸引遊客目光。
廟方舉辦「騰龍耀雲天」系列走春活動，23日晚間在廟前發放300盞有Ｑ版千里眼、順風耳、賞遊六甲特色落羽松、火鶴花、台灣鯛、稻米、蘭花、草菇等可愛造型的創意燈籠，夜間行走還會映照出Q版媽祖公仔，讓人愛不釋手。
拿到燈籠的民眾可以參加踩街，還有「尋找七龍珠」送小禮物的加碼活動，並請來赤山藝術坊及火舞演出，24日元宵節下午重頭戲則是迎請赤山巖觀音佛祖、恆安宮赤山觀音老三媽的二保半遶境祈福。
素有「台灣第一香」稱號的西港慶安宮刈香傳承240年，當初開始時正是甲辰龍年，今年將盛大舉辦，慶安宮主委方一峰表示，4天的遶境期間將有歌仔戲團表演、歷屆香科旗牌官回娘家、文武陣頭大會師表演活動，精彩可期。
西港區公所為行銷台南400，以及在地刈香及陣頭文化，24日下午將舉辦「西港刈香雙重奏-點燈踩街鬧元宵」活動，替代役男穿上玩偶，帶領民眾一起踩街，還有港東烏竹林廣慈宮的金獅陣、港東國小獅陣參與，慶安宮前則擺出特色市集，邀民眾「逗熱鬧」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言