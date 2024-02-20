元宵節「小過年」 台南六甲恆安宮、西港慶安宮辦踩街

農曆正月十五元宵節是傳統春節的最後一天，又有「小過年」之稱，台南市除了有有台灣燈會、鹽水蜂炮等活動登場，在地供奉天上聖母媽祖的廟宇包括六甲恆安宮、西港慶安宮等都舉辦踩街活動，發送限量版提燈，邀民眾一起迎接元宵節。

六甲恆安宮結合台南400活動，主題為「點亮小鎮」，把俗稱「二保半」的六甲、甲東、甲南3個里布置成燈區，呼應甲辰龍年，在廟前麵茶冰店的老厝屋頂擺放3公尺高的「恆安獸」，還用燈籠創作比賽的1200個作品，串連成80公尺長的彩繪燈籠街，吸引遊客目光。

廟方舉辦「騰龍耀雲天」系列走春活動，23日晚間在廟前發放300盞有Ｑ版千里眼、順風耳、賞遊六甲特色落羽松、火鶴花、台灣鯛、稻米、蘭花、草菇等可愛造型的創意燈籠，夜間行走還會映照出Q版媽祖公仔，讓人愛不釋手。

拿到燈籠的民眾可以參加踩街，還有「尋找七龍珠」送小禮物的加碼活動，並請來赤山藝術坊及火舞演出，24日元宵節下午重頭戲則是迎請赤山巖觀音佛祖、恆安宮赤山觀音老三媽的二保半遶境祈福。

素有「台灣第一香」稱號的西港慶安宮刈香傳承240年，當初開始時正是甲辰龍年，今年將盛大舉辦，慶安宮主委方一峰表示，4天的遶境期間將有歌仔戲團表演、歷屆香科旗牌官回娘家、文武陣頭大會師表演活動，精彩可期。