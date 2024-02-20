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元宵節「小過年」 台南六甲恆安宮、西港慶安宮辦踩街

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
六甲恆安宮用1200個燈籠打造的80公尺長創意燈籠街，很受遊客青睞。照／六甲恆安宮提供。
六甲恆安宮用1200個燈籠打造的80公尺長創意燈籠街，很受遊客青睞。照／六甲恆安宮提供。

農曆正月十五元宵節是傳統春節的最後一天，又有「小過年」之稱，台南市除了有有台灣燈會、鹽水蜂炮等活動登場，在地供奉天上聖母媽祖的廟宇包括六甲恆安宮、西港慶安宮等都舉辦踩街活動，發送限量版提燈，邀民眾一起迎接元宵節。

六甲恆安宮結合台南400活動，主題為「點亮小鎮」，把俗稱「二保半」的六甲、甲東、甲南3個里布置成燈區，呼應甲辰龍年，在廟前麵茶冰店的老厝屋頂擺放3公尺高的「恆安獸」，還用燈籠創作比賽的1200個作品，串連成80公尺長的彩繪燈籠街，吸引遊客目光。

廟方舉辦「騰龍耀雲天」系列走春活動，23日晚間在廟前發放300盞有Ｑ版千里眼、順風耳、賞遊六甲特色落羽松、火鶴花、台灣鯛、稻米、蘭花、草菇等可愛造型的創意燈籠，夜間行走還會映照出Q版媽祖公仔，讓人愛不釋手。

拿到燈籠的民眾可以參加踩街，還有「尋找七龍珠」送小禮物的加碼活動，並請來赤山藝術坊及火舞演出，24日元宵節下午重頭戲則是迎請赤山巖觀音佛祖、恆安宮赤山觀音老三媽的二保半遶境祈福。

素有「台灣第一香」稱號的西港慶安宮刈香傳承240年，當初開始時正是甲辰龍年，今年將盛大舉辦，慶安宮主委方一峰表示，4天的遶境期間將有歌仔戲團表演、歷屆香科旗牌官回娘家、文武陣頭大會師表演活動，精彩可期。

西港區公所為行銷台南400，以及在地刈香及陣頭文化，24日下午將舉辦「西港刈香雙重奏-點燈踩街鬧元宵」活動，替代役男穿上玩偶，帶領民眾一起踩街，還有港東烏竹林廣慈宮的金獅陣、港東國小獅陣參與，慶安宮前則擺出特色市集，邀民眾「逗熱鬧」。

西港慶安宮刈香素有「天下第一香」稱號，傳承迄今滿240年，正好是甲辰龍年，將盛大舉辦。記者莊曜聰／攝影
西港慶安宮刈香素有「天下第一香」稱號，傳承迄今滿240年，正好是甲辰龍年，將盛大舉辦。記者莊曜聰／攝影
六甲恆安宮舉辦元宵走春活動，23日晚間將在廟埕發送限量300份的創意燈籠，邀民眾踩街玩小遊戲、看表演。照／六甲恆安宮提供。
六甲恆安宮舉辦元宵走春活動，23日晚間將在廟埕發送限量300份的創意燈籠，邀民眾踩街玩小遊戲、看表演。照／六甲恆安宮提供。
西港區公所行銷西港慶安宮香科年及陣頭文化，24日元宵節當天下午將舉辦踩街活動。記者莊曜聰／攝影
西港區公所行銷西港慶安宮香科年及陣頭文化，24日元宵節當天下午將舉辦踩街活動。記者莊曜聰／攝影

元宵節 台南 陣頭

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