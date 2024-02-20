華信飛澎湖AE335航班遲2小時起飛 外海盤旋數十分鐘回降小港機場

華信一班原定今早8時45分從高雄飛澎湖的AE335航班，延誤2小時起飛後，在外海盤旋數十分鐘後，又回降小港機場，據了解，這班華信AE335滿載70名乘客，疑因機械因素回航小港機場，華信已安排旅客重新登機，預計今天中午12時離場。

今早有航空迷發現原訂上午從高雄飛澎湖的華信AE335航班，不知何故延誤2小時起飛，之後在高雄外海盤旋數十分鐘之後，又回降小港機場。

小港機場表示，AE335航班因為機械因素請求回航，平安降落後，以另外航機B-16852執飛，原航班70名旅客旅客將重新登機，預計今天中午12時離場。

華信航空表示，本公司今日一架ATR72-600飛機編號B-16861，執行AE335高雄飛往澎湖航班，於高雄起飛後因機械因素，組員基於安全考量回航。返抵高雄後已另外安排其他航機執飛，對於造成旅客之不便深表歉意。