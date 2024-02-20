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重大創傷出血致死機率高 REBOA微創止血及時救命

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
因創傷性出血而導致的死亡中有高達九成為軀幹內出血，因此盡快止血非常重要。圖／台北慈濟醫院提供
因創傷性出血而導致的死亡中有高達九成為軀幹內出血，因此盡快止血非常重要。圖／台北慈濟醫院提供

民眾若遇如車禍重大意外，外傷可以及時止血，但內出血卻要透過手術，不少人因止血不及致死。台北慈濟醫院急診部醫師陳畇澔指出，主動脈復甦性血管内球囊閉合術（REBOA）是近年微創止血術式，能提升嚴重創傷且困難止血傷患的存活機會；他也提醒，有些內出血初期症狀不明確，若有任何不適應及早就醫。

四肢的外傷出血通常明顯可見且能即時處置，但軀幹內出血無法透過直接壓迫傷口來初步止血，因而造成大量的血液流失，嚴重內出血可能導致病人休克死亡；據統計，因創傷性出血致死中有九成為軀幹內出血。

陳畇澔說明，針對重大外傷的止血方式通常包括放射科執行血管栓塞、一般外科做剖腹探查找尋臟器出血點止血、骨科處理骨盆骨折等嚴重骨折或由胸腔外科處理氣血胸等，但從確定診斷到手術治療過程往往流失不少時間，嚴重出血的傷者可能在這個過程中因病況變化而死亡。

陳畇澔提到，近來研究發現，主動脈復甦性血管内球囊閉合術運用於創傷病人的效果相當好，是以導管方式將球囊從鼠蹊部置入病灶上方，暫停堵塞部位以下的所有血流供應達到暫時性的止血。

與直接開胸夾住主動脈的術式相比，對人體傷害小，總體死亡率從九成降至六成，病患在急診就死亡的機率也從六到七成降至二到三成；

該作法雖然能止住出血，但有放置時間限制，因此仍必須在時間內找到出血點治療，以免出現其他肢體缺血的併發症。

車禍是所有創傷原因中常見的一種，陳畇澔提醒，創傷造成的內出血初期可能症狀不明確，容易被忽略，可是出血量卻會隨著時間增加，因此務必謹慎面對，不明腹部疼痛、胸悶痛、呼吸喘、頭暈、心跳加速、心悸都是內出血進展成休克前的表現，有任何不適仍應及早就醫。

台北慈濟醫院急診部醫師陳畇澔探視病人示意照。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院急診部醫師陳畇澔探視病人示意照。圖／台北慈濟醫院提供

手術 車禍 骨折

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