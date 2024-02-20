「這年齡」女性逾4成缺乏維生素D 每日曬10分鐘可補充

維生素D是人體相當重要的營養素，對備孕、懷孕婦女來說，維生素D的充裕與否也將影響到胎兒的骨骼發展。不過，衛福部國健署調查發現，全台20歲至49歲適齡婦女普遍缺乏維生素D，除了鼓勵民眾平時適當日曬，促進人體合成維生素D，也能透過飲食上的菜單調整，補足營養素的攝取。

依據國健署107至111年「國民營養健康調查」發現，台灣20至49歲育齡婦女普遍缺乏維生素D缺乏，高達44.6%女性血清維生素D濃度小於20ng／mL。

國健署長吳昭軍表示，維生素D是脂溶性的維生素，除了維持人體正常生長及健康的重要營養素，也是婦女懷孕期間重要的關鍵營養素之一，有助於胎兒骨骼及牙齒健康的發育。

吳昭軍說，根據世界衛生組織（WHO）指出，維生素D是人體骨骼代謝的重要因子，人體可由攝取食物，如魚類、雞蛋等、額外添加維生素D的食品中或由皮膚接受戶外陽光的紫外線照射，而自行合成維生素D。建議準備懷孕或已懷孕的準媽咪們可適度日曬，並在日常飲食中，攝取富含維生素D的食物，促進媽媽、寶寶健康。

國健署提供2方式增加維生素D：

1.適度日曬：孕媽咪可露出臉部、手臂等部位適度日曬，不塗抹防曬產品，每周3至4次，每次約曬太陽10至20分鐘，使身體能生成足量的維生素D。但建議於每天上午10點以前或下午2點以後，陽光充足但不是最強烈的時段進行。

2.攝取富含維生素D食物：依「國人膳食營養素參考攝取量」建議，孕媽咪每日維生素D攝取量需達10微克，相當於400IU（國際單位）。日常飲食中，可經由富含維生素D的魚類，「鯖魚、秋刀魚、鮭魚」，以及「蛋黃」等等，日曬過的乾香菇及額外添加維生素D的乳製品也都可以成為補充來源。

維生素D屬於脂溶性維生素，飲食中含有油脂可增加人體32%維生素D的吸收率，建議烹調食物宜採添加油脂或與油拌炒的方式，有助於達到孕媽咪每日維生素D的建議攝取量，並搭配充足的鈣質補充，才能擁有健康的骨骼，同時讓胎兒的骨骼正常健康的發育。

吳昭軍提醒，孕媽咪的營養狀態與胎兒健康成長息息相關，若懷孕期間缺乏維生素D，可能引發成人骨軟化症及嬰幼兒佝僂症，及增加妊娠糖尿病、子癲前症、胎兒體重過輕、早產等風險。日曬及飲食是補充維生素D的不二法門，若在日常生活有攝取不足情形，必要時可諮詢營養師進行飲食評估，以改善個人的飲食習慣，或在醫師處方指導下，補充孕婦專用的營養補充品。

國健署也針對準爸媽們的疑問提供衛教，如有孕期營養或孕期照護問題，可至國民健康署健康九九+網站-媽咪好孕館，或孕產婦關懷網站，查詢相關資訊，或撥打孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870，將有專業人員為您服務，歡迎準爸媽們多加利用。