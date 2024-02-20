周四變天元宵節北部13度 下周一可能有冷氣團再降溫

天氣暖如夏將至周三，昨全台逾百個氣象站破30度，中央氣象署指出，2月本是台灣冷暖交替季節，兩相對照才顯得較暖和。周四鋒面通過，午後起變天，溫度下降愈北愈明顯；周六元宵節馬祖最冷探9度，北部、東北部亦偏涼13至21度，中南部25至28度；緊接下周一可能有大陸冷氣團報到，北東下探剩12度。

中央氣象署簡任技正伍婉華指出，今、明兩天，天氣依舊溫暖穩定，各地可見陽光，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨機率，午後北部山區有局部短暫降雨機率。

不過，她也提醒，今天至周四前，天氣型態易出現濃霧，這一、兩天尤其明顯，交通往返留意；金門、馬祖與澎湖全天都有低雲影響能見度；另外，西半部地區在夜晚清晨有相同情況，明天清晨基隆北海岸也是如此。

伍婉華說，周四鋒面逐漸通過台灣，北方高壓帶來一波波冷空氣；周五東北季風影響，至周日轉弱；緊接另波較強冷空氣來襲，下周一起，東北季風增強或是大陸冷氣團等級冷空氣報到。

周四北部、東半部地區、金門與馬祖雲量增多，有短暫陣雨機率，中南部山區也有零星短暫陣雨機率。

周五至周日，受東北季風影響，其中周五至周六，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有短暫降雨機率，桃園以北降雨機率較零星，各地天氣穩定。

她說，周六元宵節當天，東北季風影響，迎風面地區雲量多，估基隆北海岸、東半部、恆春半島短暫雨，桃園以北零星降雨機率，其他地區降雨機率低，中南部、澎湖則可見陽光。此外，當天基隆北海岸、綠島蘭嶼留意長浪發生。

周日水氣轉少，迎風面降雨區域縮減。下周一起，東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，水氣增多，北東、金門與馬祖短暫陣雨，中南部山區有零星短暫降雨機率。

溫度方面，今、明兩天暖和，中南部高溫32至33度最暖熱，北部29至31度，東半部27至28度，澎湖、金門與馬祖24至27度。周四午後，溫度開始下降，愈北邊愈明顯。

周六元宵節，伍婉華指出，馬祖最冷9至12度，金門12至13度，澎湖18至19度，北部、東北部偏涼13至21度，中南部、花東清晨涼，花東白天高溫23至24，中部25度，南部28度。