中國大陸進口烏魚子檢出致癌禁藥 逾1.4萬公斤退運銷毀

烏魚子對許多人來說，是送禮自用兩相宜的選擇。不過衛福部食藥署今天公布，從中國大陸進口的冷凍烏魚子，檢出不得用於水產品的禁藥「孔雀綠」，共1萬4364公斤全數退運或銷毀，專家指出，孔雀綠在動物實驗中，長期使用會增加肝癌風險。

食藥署今天公布，富宇水產有限公司從中國大陸進口的冷凍烏魚子，檢出動物用藥孔雀綠0.6ppb，食藥署副署長林金富說，製造廠為福建融海水產有限公司，本批共1萬4364公斤全數退運或銷毀，邊境對該業者的查驗比率將調整為20％至50％加強抽批。

林金富說，孔雀綠可用於觀賞魚類，有些業者怕魚類在運送過程中碰撞，或感染皮膚病，但不能用在食用魚，所以依規定不得檢出，且烏魚子一般不會使用孔雀綠，印象中是首次看過，雖然本次檢出濃度低，但不合格就是不合格。

中國大陸2022年稱，台灣兩石斑魚養殖場被檢出禁藥隱性孔雀石綠及隱性結晶紫，因此暫停輸出。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，孔雀綠可以作為工業用途，本身有殺菌效果，早期業者用來作為傳染病預防用途。

顏宗海進一步指出，孔雀綠在魚體內代謝，會變成「還原型孔雀綠」，都有致癌性。動物實驗發現，如果實驗小鼠攝取大量孔雀綠，會影響肝臟功能、甲狀腺功能也會異常，長期增加肝癌風險，以食藥署規定，不管哪種魚種都不能用孔雀綠殺菌，第一次看到烏魚子被檢出孔雀綠，哪個環節汙染還需要釐清，不過孔雀綠主要是吃下才會有毒性，接觸則不會。

今天公布的不合格品項還有日本瓷器餐具，林金富說，今天公布的7件違規品項，進口業者分別為惠比壽餐飲股份有限公司、利長企業股份有限公司，製造商則分別為東京和京都業者，近半年報驗輸入6523批，截至本次公布的，共8批不合格，由於近期不合格情況明顯變高，將從本月26日至8月25日，在邊境對所有日本進口瓷器，採20％至50％加強抽批。

今天公布的違規品項共48件，分別為10批日本出口草莓、盤子、碟子、5批「清水燒筷架組5入」、哈密瓜；中國大陸出口番椒粉、青椒粉、小粗辣椒粉、鏟子、鏟、帶蓋大碗、枸杞、冷凍烏魚子、冷凍青蔥丁、茶鏟、塑膠隔水盅、牛蒡、手剝烤核桃。

另外，還有5批韓國出口葡萄；2批印尼出口通心粉、2批脆皮餅乾、月桂葉、比迪魚乾、肉荳蔻粉、冷凍石斑魚片；澳大利亞出口鮮油桃；法國出口新鮮黑松露；越南出口牛奶脆餅、冷凍鯰魚。