台北國際自行車展倒數兩週開展　展覽規模創新高 展出內容兼具產業趨勢及消費者趣味

今年的台北國際自行車展將於3月6日至9日於南港一、二館盛大展出，共有950家業者參與展出，使用3500個攤位，展覽規模已較去年成長近15%，展出品項涵蓋高階自行車、電動輔助自行車、智慧虛擬騎乘等完整的供應鏈，是全球指標性的自行車展。今年聚焦微型移動(Micro-mobility)、綠色實踐(Green Action)、創新與新創(Startup & Innovation)、騎行文化與生活(Culture & Lifestyle)等四項主軸，特色與亮點包括：

3月6日開展的台北國際自行車展規模創新高，有950家業者，3500個攤位。 圖／中華民國對外貿易發展協會 提供

今年展覽首度成立Bike Venture新創專區，共聚集來自8國/地區10家的自行車新創企業，呈現自行車產業在電動化、供應鏈數位轉型、綠色永續解決方案及新商業模式四個面向的創新產品及服務。此外，Bike Venture Summit國際創新論壇也邀請到投資人代表Yamaha Motor Ventures及自行車產業代表巨大集團，從不同的角度分享他們的創新歷程。

今年台北國際自行車展創新設計獎d&i awards共有47件產品獲獎。 圖／中華民國對外貿易發展協會 提供

今年Taipei Cycle首設E-cycling Pavilion，展示品項涵蓋自行車3D擬真路線騎行軟體、智能訓練台、爬坡模擬器及騎乘體驗系統等，使參觀者能透過運動科技與數位內容體驗，深化對自行車產業的多元理解。專區上也舉辦豐富精彩的活動，包含企業挑戰賽及Cycle Girls女性車友挑戰賽，以及歐洲、日本2場市場分享會，歐洲分享會將深入探討自由車電競的規則與現實世界的相互影響，而日本分享會將探討如何結合室內自行車與觀光市場。

日本館除了展示優質產品外，還致力推廣六大國家級認證的騎行觀光路線。 圖／中華民國對外貿易發展協會 提供

今年持續辦理Taipei Cycle Workshop工作坊，探討的話題涵蓋自行車旅遊、設計、少見的單車馬球及單車人料理等多元議題，帶領自行車文化走入大眾的生活；此外，今年的日本國家館也特別推廣日本的National Cycle Route日本國家單車旅行路線，推廣共6條日本特色及風景各異的單車騎行路線，也是自行車騎行愛好者不可錯過的展區。

南港二館4樓的E-Bike試乘區歡迎大家來體驗E-Bike各式性能。 圖／中華民國對外貿易發展協會 提供

TAIPEI CYCLE 2024將首度於南港展覽館二館4樓辦理「E-Bike 試乘會」，邀集凱納、聯永基、GW、台達電子、倚天酷碁、岱宇、穩正、邑昇、八達創新等多家E-bike品牌及供應鏈業者參與。E-bike加上電力輔助，使騎行變得更加便利輕鬆，爬坡不再是令人恐懼的大魔王!請把握機會參加試乘，盡情體驗探索各式E-Bike多元性能。

今年展覽首創設計Green Map永續地圖，地圖上分成「綠色製造」、「綠色產品創新」及「企業永續實踐」三條路線，標記在產品製造、設計及企業經營管理上，積極落實永續減碳精神的參展企業。共有68家企業收錄在今年的Green Map中，不僅可擴大綠色永續精神的宣導，也方便參觀者查找相關業者。

歡迎自行車業者先完成線上預登，展期間四天皆可參觀；一般民眾則可於展覽第三天及第四天購票入場。更多展覽資訊請參考台北國際自行車展官網https://www.taipeicycle.com.tw/zh-tw/index.html