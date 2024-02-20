4月漲電價？ 陳建仁：電價審議委員會會討論

4月民生用電擬調漲，行政院長陳建仁今天受訪表示，受俄烏戰爭影響，發電的原料有很大的調漲，但台電的調幅相對於其他的國家偏低，近日的電價審議委員會中，台電也會來繼續討論電價是否應該要調漲。

陳建仁表示，首先要感謝台電公司，由於俄烏戰爭的關係，所有發電的相關原料實際上都有很大的調漲。在這樣的情況下，台電的調幅相對於其他的國家偏低，台電的電價是肩負了調整及控制民生物價不要上漲很重要的因素，所以台電最近在電價審議委員會中也會來繼續討論電價是否應該要調漲。

陳建仁強調，台電已經盡最大的努力和心力，現在會交給電價審議委員會再做深入的這一些討論，所有電費的調漲一定會透明公開地來跟國人做報告，讓國人能夠了解台電實際上在肩負物價平穩上面所扮演的角色，也讓大家更了解電價有無調整的需要，是什麼理由，政府都會詳細地來做說明。