要求農業部長別「不漲」 張嘉郡：公糧收購價每公斤補漲10元

雲林是農業大縣，縣長張麗善曾多次呼籲中央隨物價波動調漲公糧收購價，國民黨不分區立委張嘉郡今在立法院國是論壇發言，指公糧收購價已超過12年未調漲，主張農業部應考量工資、物價，每公斤補漲10元。

張嘉郡表示，雲林稻作面積占全國17%、繳交公糧比例皆為全國第一，但公糧收購價格，已12年未調漲，期間基本工資從1萬7880元漲到2萬6400元，物價指數也上漲逾14%，農業生產資材、肥料、農藥等農民耕種成本不斷增加，但公糧收購價卻不動如山。

張嘉郡指出，前一次公糧調漲是2011年她擔任立委時極力爭取，當時每公斤調高3元及烘乾費2元。她主張，在考量工資與物價等成本後，公糧收購價格每公斤至少調高10元，從現行每公斤26元調整為36元，才能保證農民耕作的基本利潤。

張嘉郡說，面對農民希望提高收購價的訴求，行政首長往往用傲慢的態度來回應說可以轉作、可以休耕，但說得比做得容易，農委會已升格為農業部，面對提高公糧收購價格的訴求，卻還是只會說「不能漲」，呼籲農業部從善如流，正視農民的訴求，不要再犧牲農民，。