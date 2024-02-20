影／父母流感發燒傳給小孩 童反覆高燒嘔吐住院1周5起

春節連假結束，大甲李綜合醫院小兒科醫師余秋霖說，目前仍處於流感的高原期，甚至開始出現腸病毒。該院最近一周收治5名兒童因家庭群聚、過年出遊而染病發高燒的案例，年紀最小的11個月大，發燒兩天不退住院，他提醒家長及小朋友，一定要做好個人衛生、勤洗手，要戴口罩，避免感染。

余秋霖表示，一對分別3歲、5歲的兄弟，過年期間跟家人出遊，返家後父母都感冒發燒，兩名小孩被父母傳染，也出現頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽等症狀，高燒兩天不退，家長擔心帶到醫院求診，由於孩子食慾不振，一天5到6次反覆高燒至39度，因此住院治療。

還有11個月大女嬰，父親感染A型流感發高燒，傳染給女兒，女兒因高燒反覆不退，活動力下降，住院治療。余秋霖說，A型流感症狀包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛及疲倦等症狀，高危險群病患還可能引發嚴重併發症，最常見併發症為肺炎。

依疾管署公布資料顯示，流感病毒陽性檢體件數近期趨勢呈略升，近4周檢出流感病毒A型占82%，B型占18%。第6周(2月4日到2月10日)門診及急診類流感就診病例百分比分別為1.7%及14.9%，急診就診百分比仍高於流行閾值11.0%，新增38例流感併發重症病例，重症病例中新增7例死亡，各年齡別死因提及肺炎及流感死亡數以65歲以上最高。

除了流感病毒，余秋霖說，腸病毒也蠢蠢欲動。10歲男童父親過年前感染新冠病毒，原以為孩子發高燒一度也被傳染，後來到門診治療，雖然燒退，但檢查發現喉嚨嚴重潰瘍，罹患腸病毒，到診間時，因身體不適還吐了滿地，由於吃不下，吃什麼就吐什麼，血糖低於正常值，只有53mg/dl，才住院治療。

余秋霖表示，流感的治療方式常見的就是吃克流感及易剋冒等藥物，或是用吸入劑的瑞樂沙，如果遇到孩子食慾不振，吃什麼就吐，則選擇使用瑞貝塔靜脈注射治療，目前住院孩童經治療後，已逐漸康復。

流感主要藉由咳嗽、打噴嚏等飛沫傳染方式，將病毒傳播給周圍的人，過去在新冠疫情嚴重的期間，大家都習慣勤洗手、戴口罩，但是現在流感病毒肆虐，很多人忽略戴口罩，他建議一定要做好個人防護衛生，避免被傳染，保護自己也保護家人。