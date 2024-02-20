賈新興：月底前還有兩波冷空氣 3月上旬氣溫恐偏低

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，22日周四中午前天氣穩定日夜溫差大，北部近30度，南部部分地區逾32度；周四中午後東北季風下來，北部會變天。25日、29日都有一波冷空氣，23日到29日北部及宜蘭偏濕冷。

賈新興也說，目前展期資料顯示，3月上旬氣溫仍以偏低機率較高，中旬後至4月上旬偏暖機率高。降雨方面，3月5日後至4月上旬北部降雨以偏多的機率高。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，要留意最新的預報資訊。

25日、29日都有一波冷空氣，賈新興指出，21日除花東及恆春半島多雲偶飄毛毛雨，其他地區天氣穩定。22日午後至24日，受鋒面接近及東北季風影響，北海岸、基隆至東北角及宜花東轉零星短暫雨。

賈新興指出，25日中午後至27日受冷氣團影響，北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨，新竹以北及宜蘭氣溫降。28日北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨，29日受鋒面及冷氣團影響， 新竹以北及宜花東有局部短暫雨。