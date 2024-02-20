今明高壓迴流暖如夏全台逾30度 周四北東部變天氣溫下滑

把握晴朗好天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今明持續受高壓迴流影響，為偏暖的東南至南風環境，各地天氣穩定，白天高溫普遍接近或達30度以上，清晨夜晚受輻射冷卻影響，低溫約落在17-21度，日夜溫差大，但四開始天氣型態慢慢轉變。

林孝儒指出，周四上半天各地天氣穩定，氣溫偏暖，下半天起隨鋒面通過後一路至周五受東北季風影響，北部及東部轉為陰有短暫雨，北部及東北部明顯降溫，周四高溫25度以上，不過周五高溫僅有16至20度。

中南部天氣型態沒有太大的改變，仍為晴時多雲，但氣溫下滑，預測氣溫周四約18至32度，周五約15-25度，白天沒那麼溫暖，早晚更有涼意。

林孝儒指出，周末仍為東北季風影響，整體強度或水氣減弱減少，北部及東部陰時多雲，迎風側偶有些短暫雨，氣溫約14至22度；中南部晴時多雲，氣溫約16至25度。

林孝儒指出，下周一、二有機會受一波強冷空氣影響，北部及東部持續陰雨，再有一波降溫，冷空氣有機會達大陸冷氣團等級。周五至下周前期氣溫下滑有感，與近日高溫有很大落差，需多加注意氣溫變化。