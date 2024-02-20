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今暖熱逾30度！ 吳德榮：「這天起」兩波冷空氣到 低溫下探10度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
把握這幾天好天氣，周四晚上受東北季風影響，周五起北台變天高溫不到20度。本報資料照片
把握這幾天好天氣，周四晚上受東北季風影響，周五起北台變天高溫不到20度。本報資料照片

春天天氣變化大，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起至周四白天暖熱、夜涼如水，全台高溫逾30度，周四起東北季風南下，周五北台變天高溫不到20度，下周起冷空氣恐達大陸冷氣團等級，最低溫挑戰10度。

吳德榮指出，今日起至周四白天、受「高壓迴流」影響，連日晴朗穩定，為「白天暖熱、夜涼如水」，日夜溫差大的天氣，西半部及金馬易起霧。今日各地區氣溫：北部18至31度，中部18至32度，南部20至34度，東部17至31度。

吳德榮說，周四傍晚微弱鋒面掠過、東北季風逐漸南下，迎風面雲量增多，北部及東半部轉有局部短暫雨。周五白天起至下周二(27日)持續受東北季風影響，迎風面雲量多、大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率。

周五北台氣溫明顯下降，白天高溫不及20度，天氣濕涼微冷，其他地區氣溫略降，影響相對較小；周六、下周日(24、25日)冷空氣減弱，氣溫略升，迎風面降雨稍減緩。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周日晚起冷空氣增強，氣溫再降、北台再轉濕冷，其他地區亦受影響；下周一(26日)晚、周二(27日)晨氣溫降至最低時，各國模擬符合大陸冷氣團機率略高於強烈大陸冷氣團，意謂台北觀測站低溫將降至13、14度，沿海及部分平地降至10、11度左右。不過模式都還在調整，應持續觀察。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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