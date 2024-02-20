推動表演藝術產業化 文策院加碼廣藝金創獎600萬創投

廣藝基金會「表演藝術金創獎」今年出現重大變革。廣藝基金會昨天宣布和文策院共同主辦，除金獎獎金加倍為20萬元外，並加碼提供得獎作品有機會獲得最高600萬元的創投資金。但根據國發基金的規定，團隊必須登記為公司才能爭取創投資金，等於鼓勵表演團隊「產業化」成為公司。

廣藝基金會昨日與文策院舉行合作簽約儀式，廣藝基金會執行長楊忠衡、文策院董事長蔡嘉駿共同宣告「表演藝術金創獎」徵件正式起跑。廣藝基金會執行長楊忠衡認為，表團轉型為公司雖然辛苦，卻是讓表演藝術產業化的關鍵。他期盼文策院的「金手指」，能讓本屆金創獎成為表藝界創投的里程碑，開創表演藝術創投的新時代。

蔡嘉駿年前曾拜訪廣藝基金會。他表示，文策院此次與廣藝攜手合作，期望藉由金創獎為表藝產業導入商業化、產業化，並尋覓出可長可久的IP在台灣生根。他希望金創獎不只是一個獎，而是由創意內容到商業市場，成為系統性、中長期的典範案例。

楊忠衡表示，15年前廣藝基金會成立之初，就相當注重產業市場，透過孵化、委創與業界相濡以沫。去年金創獎先是獲得台北藝術中心協助參與創投，本屆則是迎來文策院攜手合作、加碼創投，最大使命在於替表藝界建立一個新的創投機制，打破、走出過去的舒適圈。

廣藝基金會表示，本屆《金創獎》將分為評選、試演決選、創投推廣三階段。即日起至3月29日截止，展開首階段書面企劃徵件，並預計4月26日公告初審結果。之後進行複審面談，初審的出線團隊並得參與「表藝IP經營講座」，複審面談在5月16日進行，評選出五名企劃作品進入第二階段的試演決選。第二階段試演決選暨頒獎預計將於8月過後登場，金、銀、銅獎分別獲頒20、15、10萬元，佳作兩名則有5萬元獎金。

榮獲金、銀、銅獎之作品，將可參與「創投陪伴計畫」，主辦單位及其他單位將整體評估得獎作品，進入實質投資階段，表演團隊也必須登記成為公司才可申請創投。投資內容包含第一階段「完整試演」，由文策院提供最高100萬元試演資金；第二階段為「公開首演」，由主辦單位及其他合作單位提供全額製作資金（單案上限為500萬元），並於作品獲獎至正式首演期間，依照團隊需求與執行情況，提供專業建議與諮詢，讓團隊能夠擁有更完善的經驗與心得，面對即將投入的商業市場競爭。