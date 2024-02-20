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含糖食品 不可標富含維生素

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

「生機果汁領導品牌…，富含膳食纖維、高維生素Ｃ…」，不少含糖果汁、碳酸飲料打著健康營養噱頭刺激消費，但可能讓人攝取過量糖分。食藥署昨公告修正「包裝食品營養宣稱應遵行事項」，即日起，含糖飲料及食品等外包裝均不可標示「高、多、富含」等文字，如涉及外包裝調整，可有二年緩衝期，標示不實者最高處新台幣四○○萬元罰鍰。

許多業者在食品包裝上標榜含有維生素、高鈣、低鈉等，食藥署副署長林金富說，標示「含有維生素Ａ、高鈣、低鈉、無糖、高纖維」或等同意義詞句，以表達該食品具有或不具有特定營養素含量，均屬於「營養宣稱」範疇。但如果標示「高、多、富含」某維生素，則有促銷嫌疑，可能讓消費者攝取過多的糖分。

為此，食藥署修正公告「包裝食品營養宣稱應遵行事項」，即日起，含糖食品飲料均不可標示「高、多、富含」某營養素及其含量基準，而代糖或無糖等產品則不受此限，

林金富以含糖碳酸飲料為例，包裝上不可標示「富含維生素Ｃ」、「高維生素Ｃ」等文字，但可標示「添加維生素Ｃ」，或「每一○○毫升，含維生素Ｃ五十毫克」等與事實相符的營養宣稱。

至於其他不含糖食品飲品，為更接近「名實相符」，林金富表示，產品外包裝在陳述具有某特定營養素性質時，可標示如：「本產品含葉黃素」、「每份含蛋白質幾公克」等與事實相符的營養宣稱，並於營養標示內清楚寫下含量，例如，某固體產品宣稱「高維生素Ｄ」，代表每一百公克含維生素Ｄ，須達到或超過三微克。

可標示「高、多、富含」等營養素，僅限於膳食纖維、維生素Ａ、維生素B1、維生素B2 、維生素B6、維生素B12、維生素Ｃ、維生素Ｄ、維生素Ｅ、維生素Ｋ、菸鹼素、葉酸、泛酸、生物素、膽素、鈣、鐵、碘、鎂、鋅、氟、硒等廿二項。

食藥署

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