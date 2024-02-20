長者患睡眠呼吸中止症 失智風險增

一提到「睡眠呼吸中止症」，許多民眾常聯想到打鼾、嗜睡，國衛院最新研究卻發現，年逾六十歲的「睡眠呼吸中止症」患者是以失眠、無症狀為主要表現，以致無法及時確診、接受治療，增加失智症、認知功能退化等風險。

國衛院流行病學調查顯示，全台成年人「睡眠呼吸中止症」盛行率約一成五，年齡愈大、盛行率愈高，如年逾六十歲，七成男性罹患此疾病，女性則為五成六；國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究級主治醫師鄭婉汝表示，除提高心血管及腦血管疾病等風險外，「睡眠呼吸中止症」也與認知功能退化、白天精神不濟導致意外有關。

為瞭解國內「睡眠呼吸中止症」病理成因，國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心鄭婉汝醫師研究團隊，與冰島ＮＯＸ公司研究團隊、哈佛醫學院研究中心、中國醫藥大學睡眠中心合作，分析五百名睡眠呼吸中止症病人症狀、罹病原因以及年齡之間關連性。

研究團隊將「睡眠呼吸中止症」病人分為三大類病因特徵，包括「高上呼吸道結構塌陷性（顱顏結構易塌陷）併呼吸模式不穩定」，患者容易嗜睡。「覺醒閾值低」者，常睡到一半就醒過來，且伴隨失眠。「上呼吸道肌肉功能弱」者則無特殊症狀。

鄭婉汝指出，如果「顱顏結構狹窄」、「上呼吸道肌肉功能不佳」，夜間睡覺呼吸時容易塞住呼吸道；至於呼吸穩定度不佳，可能導致血氧變化較大，引發睡眠呼吸中止症。

進一步分析發現，年輕、中壯年等「睡眠呼吸中止症」患者罹病成因以「顱顏結構易塌陷」、「覺醒閾值低」居多，表現較典型，以嗜睡、打呼為主；至於高齡患者，病因偏向「呼吸模式不穩定」，以失眠、無症狀較為常見，鄭婉汝強調，因此如此，年長個案容易被忽略，延誤治療時機。

鄭婉汝指出，透過這套病因分析模型，可以對症下藥。該分析模型預估最快五年內擬定指引，作為國內醫師臨床研判之用，造福更多病患。