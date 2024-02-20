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德昌豆乾驚見鼠屍 原因待查

聯合報／ 記者潘奕言鄭惠仁黃寅／連線報導
台南一男子買豆乾當零食，吃到一半竟發現內有疑似老鼠乾屍。圖／盧崑福服務處提供
台南一男子買豆乾當零食，吃到一半竟發現內有疑似老鼠乾屍。圖／盧崑福服務處提供

台南民眾日前吃德昌食品的豆乾，竟發現袋內疑有老鼠乾屍，嚇得向議員投訴。台中市衛生局到位於台中的德昌食品稽查，未發現老鼠等病媒出沒痕跡。德昌食品公司雖稱該批豆乾賣給高雄市一家企業社自行包裝、販售，但該企業社卻表示是受德昌委託分裝，雙方說法不一，究竟鼠屍在哪個環節混到豆乾內，仍待調查釐清。

高市衛生局前往豆乾分裝公司稽查，環境乾淨查無鼠跡。圖／高雄市衛生局提供
高市衛生局前往豆乾分裝公司稽查，環境乾淨查無鼠跡。圖／高雄市衛生局提供
台南市議員盧崑福日前接獲投訴，民眾於春節期間購買有效日期至今年九月底的德昌豆乾，食用多塊豆乾後，卻發現包裝內疑有一隻老鼠乾屍，形體、頭部、眼睛、皮毛和四肢清晰，趕忙把東西吐出來，但仍覺得不舒服，即通報衛生局。

台南市衛生局指出，豆乾是台中市德昌食品公司生產，案件移轉給台中市衛生局後，產品全數下架。中市衛生局到德昌稽查時，未發現有病媒出沒痕跡，隨機抽檢現場豆乾成品，也未見病媒等異物，但稽查人員發現，工廠有排水溝未加蓋、電風扇積塵、排風扇未加紗網等缺失事項，開立限期改善通知書。

德昌食品則向衛生局人員說，該批豆乾賣給高雄市小港的一家企業社，自行包裝後販售，盼衛生單位協助查明責任，德昌食品也發聲明表示，未接獲任何消費者反映，該產品並未由公司包裝製作及銷售。

台中市食安處人員表示，經查是由高雄市小港區一家企業社，向德昌購買了每包五台斤裝的「素食黑胡椒豆乾」，共一五○台斤，再自行包裝販售，德昌公司表示僅負責出售豆乾，購買的業者如何分裝、銷售，德昌均表示不知情。

高市衛生局昨也到該企業社稽查分裝作業流程，該企業社受德昌公司委託，一月卅一日進貨後，共分裝成四八○包豆乾，本月一日出貨給某家監獄。據悉，家屬探監時，購買豆乾給服刑的親友食用，竟發現包裝內有老鼠乾屍，才向議員投訴及通報。

高市衛生局指出，現場已無該批及該類產品，查核現場作業流程及作業環境，並未發現鼠跡，業者也有設置阻絕病媒設施，至於鼠屍是在哪個環節混到豆乾裡，仍有待調查。

台中市 老鼠 衛生局

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