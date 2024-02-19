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假租用真棄置！環保蟑螂倒廢棄物 業主恐背千萬清理費

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部發現近年來不法業者租用土地或廠房倉庫，在短期內快速棄置廢棄物後消失無蹤，讓出租人可能面臨巨額清理費用。圖為檢警在高市鳥松區查獲非法堆置廢棄物倉庫，廢棄物堆置至少一層樓高。記者劉星君／翻攝
環境部發現近年來不法業者租用土地或廠房倉庫，在短期內快速棄置廢棄物後消失無蹤，讓出租人可能面臨巨額清理費用。圖為檢警在高市鳥松區查獲非法堆置廢棄物倉庫，廢棄物堆置至少一層樓高。記者劉星君／翻攝

環境部環管署追查非法棄置廢棄物案件，發現近年來不法業者租用土地或廠房倉庫，在短期內快速棄置廢棄物後，消失無蹤，留下大量的廢棄物，讓出租人可能面臨巨額清理費用，呼籲民眾出租土地或廠房倉庫要小心專倒廢棄物的環保蟑螂。

環管署環境執法組長許正雄表說明，光是去年就發生5起案件，多發生在中南部，當初承租的環保蟑螂多以擺放原物料為理由，事實上是假借放、真傾倒廢棄物，主要棄置的廢棄物為有機溶劑或是化學溶劑。

許正雄舉例，以廢棄有機溶劑為例，1公噸的清理費約3萬元以上，而環保蟑螂淚氣在土地或倉庫廠房的數量驚人，清理費常上看4000、5000萬，甚至高達上億元。

許正雄說，根據環管署統計，目前全國列管中的非法棄置場址共計537處，而環保機關112年針對這些場址共計巡查2832場次；另112年有123場非法棄置場址完成清理，清理的廢棄物包含汙泥、電弧爐煉鋼爐碴、液態廢棄物、營建混合物、裝潢廢棄物、混合五金廢料、廢木材、廢塑膠等。

許正雄提醒，若無法指證租客或無法溯源是誰傾倒廢棄物，雖業主不用負棄置廢棄物的法律責任，但仍須負擔清理費用，因此民眾在出租土地倉庫或廠房時務必謹慎小心，應慎選承租對象及確認承租用途，出租人於出租後應加強巡視，藉以防範不法業者「假承租，真棄置廢棄物」的手法。

廢棄物 環保

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