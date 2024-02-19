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Uber新年刮刮樂狂送乘車金 限時許願刮千元優步小黃優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber祭出新年刮刮樂活動即日起至2月25日有機會刮出最高共千元乘車優惠。圖／Uber提供
Uber祭出新年刮刮樂活動即日起至2月25日有機會刮出最高共千元乘車優惠。圖／Uber提供

新年開工還沒完全收心嗎？Uber祭出「新年新習慣，不攔...龍來刮刮看！」活動，讓大家延續過年時刮刮樂的好手氣，還能趁龍年開工許下願望，養成新年新習慣。

即日起至2月25日，從Uber LINE官方帳號點擊活動連結按鈕進入「不攔...龍來刮刮看」活動頁面，許下一個新年願望，進入刮刮卡頁面，就有機會刮出最高共千元Uber Taxi優步小黃乘車優惠及新習慣養成秘技，人人有獎，趕快點開刮刮看。

Uber Taxi優步小黃以民眾熟悉的在地計程車跳表計價，可以現金、信用卡、金融卡、Apple Pay、Google Pay 等多元方式支付車資，比起路邊攔車，可預先掌握車資及預估抵達時間，且同享合作車隊與Uber App的安全功能，不僅方便民眾安排行程，乘車也更安心。

除了刮刮樂試手氣，有機會獲得共千元Uber Taxi優步小黃乘車優惠外，Uber還推出限時首搭Uber Taxi優步小黃單趟折抵300元「不攔就點」優惠序號，還沒嘗試過的用戶別錯過。

從Uber LINE官方帳號點擊活動連結按鈕進入「不攔...龍來刮刮看」活動頁面即可試手氣。記者黃筱晴／攝影
從Uber LINE官方帳號點擊活動連結按鈕進入「不攔...龍來刮刮看」活動頁面即可試手氣。記者黃筱晴／攝影

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