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影／豆乾混入鼠屍 高市府稽查分裝公司未發現鼠跡
日前有台南市民食用台中知名食品公司生產的豆乾時，竟發現袋裡有老鼠乾屍，嚇到噁心不已。由於該產品是由高雄市小港區業者進行分裝及包裝，高雄市衛生局今天前往稽查分裝作業流程，業者有設置阻絕病媒設施，環境乾淨查無鼠跡。
台南市議員盧崑福日前接獲民眾投訴，指稱有市民吃豆乾吃到一半時，發現包裝內竟然有一隻老鼠乾屍，大受驚嚇。豆乾是由台中的食品工廠生產，通報台中市衛生局調查處理，業者則表示，該批豆乾是賣給高雄市小港區一家公司包裝後販售，希望衛生單位協助查明責任。
高雄市衛生局今天派員前往該行銷企業社稽查分裝作業流程。經查，該產品原料購自台中市，購入後依客製化規格，分裝成200公克包裝後賣給特定機構，未流入市場。分裝過程沒有再調味及加工，目前該特定機構已將產品回收下架。
現場已經沒有該批及該類產品，衛生局查核現場作業流程及作業環境，並未發現鼠跡，業者也有設置阻絕病媒設施。至於鼠屍是在哪個環節混到豆乾裡的，仍有待調查。
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