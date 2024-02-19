台糖豬遭檢出瘦肉精 食藥署新增9批結果出爐

台中市食品安全處日前公布，在市售台糖冷凍梅花豬肉中，檢出含有瘦肉精「西布特羅」，不過目前檢驗84件結果均合格，其中12批和台中市公布的為同來源、屠宰場等品項，衛福部食藥署本周三下午將邀集食安、毒理等領域專家，以及行政院食安辦等行政單位，共同召開專家會議。

食藥署副署長林金富說，因應台中市食品藥物安全處，於2月2日公布抽驗台糖梅花肉片，檢出0.002 ppm的「西布特羅」、與規定不符，地方政府衛生局自2月2日至2月19日，共抽驗市售台糖相關豬肉產品，檢驗含含西布特羅在內的乙型受體素84件，包含農業部與台南市衛生局送驗的檢體。

林金富指出，其中相同品項的台糖梅花肉片，且來自同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝的同批產品計12件，相同品項不同批計25件，其餘47件為其他台糖豬肉產品，檢驗結果均符合規定。

台糖「安心豚」梅花豬肉，日前由台中市食安處檢出，含瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），衛福部食藥署證實，實驗室複驗同樣檢出，林金富表示，先前檢驗75件，後來再新增9批同批產品，目前後市場抽驗84件均沒有檢出瘦肉精。

食藥署與農業部將分別召開專家會議，就梅花肉片檢出西布特羅一案，協助釐清事件可能原因。食藥署部分訂於本月21日下午2時，邀集食安、毒理、分析化學、獸醫等領域專家學者共同討論，並邀請行政院食品安全辦公室、農業部、經濟部、台中市政府衛生局及台灣糖業公司列席。