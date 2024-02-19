僅台中揪出台糖瘦肉精遭疑 養豬協會：不貿然稱「千面人手法」引恐慌

台中市驗出台糖豬肉含瘦肉精「西布特羅」，嘉義縣養豬協會理事長林志達質疑全國僅台中查到1件，疑似「千面人手法」政治綁架，中華民國養豬協會理事長潘連周今下午表示，需要檢調來釐清，不會貿然認為是千面人手法，讓消費者恐慌。

中華民國養豬協會今下午4時於台北天成大飯店召開理監事會議，潘連周會前接受媒體聯訪時表示，今天會議中除討論國產豬肉未來銷售方向，也會討論西布特羅問題，並建議監察院立案調查，由衛福部配合查明，並研議如何強化實驗室的設備水準、人員訓練等。

台中市政府春節前驗出台糖肉品含西布特羅，對於春節豬肉價格，潘連周表示，今年春節豬價算平穩，消費大眾對於國產豬還是有信心，但確實今天開市價格有稍微降下來。他說，嘉義縣養豬協會昨天發表聲明，但不代表全國養豬協會的立場，今天開會也會針對此事討論。

潘連周說，豬價原先平均每公斤90元，今天價格跌至86元；每年過年價格都會稍微疲軟，元宵節後豬價才會回穩，但希望農業部應加強豬隻調節，另呼籲冷凍公會、肉類公會共同協助讓豬肉產銷都能賺錢。

對於瘦肉精事件，潘連周表示，中央、地方各說各話，台灣根本沒有使用西布特羅，根本不可能使用在豬隻身上；台中食安處驗了21次，數據卻都不同，豬隻若真的吃了含有瘦肉精的飼料，不應該只有那1包豬肉，同批豬肉都會驗出，顯示這起事件是個案問題，台糖沒有使用瘦肉精。

潘連周建議，監察院、食藥署應共同組成專案小組釐清真相；為了不要再發生烏龍事件，希望食藥署加強在全國縣市衛生局、食安處的實驗室的設備，以及加強培訓檢驗技術人員。

潘連周強調，養豬農民堅決反對台灣豬肉使用瘦肉精，農業部防檢署每年檢驗6000件豬隻毛髮、血清、飼料，認為應加強至每年檢驗1萬件。另外，也希望政府未來針對類似事件要有SOP，才不會中央、地方各推卸責任。