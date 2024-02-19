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標示出包或醬料過期 三縣市拌麵知名業者各遭罰3-6萬元

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
食藥署今天公布「112年調理速食麵乾製品製造業稽查專案稽查結果」，會同地方稽查，有6件標示違規。示意圖。圖／報系資料照
食藥署今天公布「112年調理速食麵乾製品製造業稽查專案稽查結果」，會同地方稽查，有6件標示違規。示意圖。圖／報系資料照

食藥署今天公布「112年調理速食麵乾製品製造業稽查專案稽查結果」，有6件標示違規，其中包括高雄漢來美食的「來拌麵椒麻醬香」標示不符規定，開罰3萬元，而高雄市政府衛生局表示除了開罰之外，還要求回收改正才可以再販售。

高雄市衛生局表示，「來拌麵 椒麻醬香（五辛素）」內容物標示內容排序為花菇、洋蔥、麵輪、紅蔥頭等，未依照生產使用量由多至少排序及全展開，違反《食品安全衛生管理法》第22條規定，裁罰新臺幣3萬元整，並令業者回收，完成改正不合格產品標示後始得販售。

另外，台南市華山興企業有限公司德崙廠，也被查獲存放逾期半成品「當歸粉包」有效日期為2022.12.01，而「麻油包」有效日期為2022.11.29，台南市衛生局均依違反食安法裁處6萬元。

另外，新北市好食樂食品股份有限公司的「老媽拌麵 酸辣拌麵」則是標示成分未依其含量多寡由高至低分別標示，且未標示過敏原（芝麻）的顯著醒語， 新北市衛生局依違反食安法裁處6萬元罰鍰。

衛生局 食品安全 食安 食藥署

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