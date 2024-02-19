蔡依林辣腿、孫藝珍「炫腹」合演VALENTINO全新形象

范倫鐵諾（Valentino）宣布台灣歌壇天后蔡依林成為品牌代言人，發布由Valentino DI.VAs人物Kaia Gerber、孫藝珍和蔡依林共同演繹，知名攝影師Mert & Marcus於紐約掌鏡拍攝的L’ÉCOLE 2024春夏系列全球廣告大片。

Valentino的品牌代言人稱為DI.Vas，代表創意總監Pierpaolo Piccioli所推崇的多元價值（DI.fferent VA.lues）；蔡依林25年來在音樂生涯上努力不懈，不斷突破自我並勇於創新的精神，與品牌繼續追求真實性、包容性和個性的價值觀不謀而合。「她的音樂作品極具包容性，且不斷創新，這正是我在表演藝術方面一直所欣賞的。她的作品中總有一股神奇的能量，為觀眾帶來新鮮感，並讓我感受到她的非凡魅力，使我驚嘆音樂之美在於創造令人難以置信的連結。」Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli說。