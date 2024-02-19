蔡依林辣腿、孫藝珍「炫腹」合演VALENTINO全新形象
范倫鐵諾（Valentino）宣布台灣歌壇天后蔡依林成為品牌代言人，發布由Valentino DI.VAs人物Kaia Gerber、孫藝珍和蔡依林共同演繹，知名攝影師Mert & Marcus於紐約掌鏡拍攝的L’ÉCOLE 2024春夏系列全球廣告大片。
Valentino的品牌代言人稱為DI.Vas，代表創意總監Pierpaolo Piccioli所推崇的多元價值（DI.fferent VA.lues）；蔡依林25年來在音樂生涯上努力不懈，不斷突破自我並勇於創新的精神，與品牌繼續追求真實性、包容性和個性的價值觀不謀而合。「她的音樂作品極具包容性，且不斷創新，這正是我在表演藝術方面一直所欣賞的。她的作品中總有一股神奇的能量，為觀眾帶來新鮮感，並讓我感受到她的非凡魅力，使我驚嘆音樂之美在於創造令人難以置信的連結。」Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli說。
這次同時推出的全新形象廣告中，由Kaia Gerber、孫藝珍和蔡依林三位分別來自不同地區、在全球範圍內享有盛譽的女性人物聯合演繹，跟隨鏡頭俯瞰紐約充滿活力的城市風景，盡情展現出都市生活的律動與酷感。Valentino L'École系列以紅色、白色及黑色為主調，品牌更運用獨特的altorilievo技術，使精巧的裁剪成為呈現肌膚之美的獨特視窗。形象廣告中，Valentino Garavani VLogo Moon Bag流暢的曲線設計巧妙貼合身體線條，與Valentino Garavani Locò與VSling包款同樣都是本季不可忽視的亮點單品。
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