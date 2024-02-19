不同年齡病因不同 睡眠呼吸中止症可能原因曝光

許多民眾有睡眠困擾，睡眠呼吸中止症是一大干擾因子，60歲以上，70%的男性和56%的女性有此症狀，除了增加心血管、腦血管疾病風險，也與認知功能退化、白天精神不濟導致意外有關。國衛院等研究單位發現，上呼吸道肌肉功能弱是引發睡眠呼吸中止症，進而導致失眠原因之一，患者症狀不明顯，年長者約占此類患者53.6％。

台灣將於明年邁入超高齡社會，國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究級主治醫師鄭婉汝說，睡眠呼吸中止症對健康影響很大，甚至有人在駕車過程中睡著，嚴重威脅健康。

鄭婉汝表示，一項針對500人的研究發現，不同年齡的睡眠呼吸中止症病人，其病理成因及症狀不同，發現3種常見於台灣人的病因特徵，「高上呼吸道結構塌陷性併呼吸模式不穩定」患者，容易嗜睡，年長者約占26.5％；「覺醒閾值低」常伴隨失眠症狀，年長者約19％；「上呼吸道肌肉功能弱」無明顯症狀，年長者占比高，達53.6％。

鄭婉汝指出，高齡長者的症狀以失眠與無症狀者較多，病因則偏向呼吸模式不穩定，可能因為沒有明顯的嗜睡、打鼾等症狀，而容易被忽略有睡眠呼吸中止症；對於病理特徵偏向呼吸模式不穩定的長者，建議可以選擇能穩定呼吸模式的藥物治療。

高齡長輩到睡眠中心就診的主訴常見睡不好，鄭婉汝說，許多長者有中途醒來或早醒的問題，很多人覺得吃個藥就好，但其實共病隨年齡增加，應結合其他常見睡眠診斷，包括腿部不自主抽動、做夢伴隨手舞足蹈、講夢話等，建議如果睡不好，或睡醒後還是覺得睡不飽，就要進一步檢查，而非一味服用安眠藥。

20幾歲年輕人可以熬夜到很晚都不想睡，有些長輩可能跟孫子一起熬夜，鄭婉汝表示，睡眠激素分泌時間隨年齡生長而提前，所以年長者約在晚間10點左右分泌褪黑激素，如果到了11、12點才睡，已經太晚了；長者醒來的時間在清晨5至6點是正常的，不建議7至8點繼續睡，因為那個時段多是淺眠加上多夢狀態；居住在城市或鄉村，睡眠也會受到不同光源環境影響。

鄭婉汝指出，過去睡眠呼吸中止症的診斷，需至睡眠中心進行整夜睡眠多頻道檢查，以平均睡眠呼吸中止指數來判斷嚴重度，每小時5次以上即為患有睡眠呼吸中止症，雖然睡眠時配戴正壓呼吸器是有效且常見的治療方法，但病人不易耐受，因此治療依從性低，新興的個人化治療方法，例如上呼吸道手術、藥物治療，可針對不同病因處置，病人接受度更高。