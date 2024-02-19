影／豆乾包裝袋裡有老鼠「乾」 德昌公司稱賣給高雄包裝廠自行包裝

台南市民吃豆乾，發現袋裡竟有老鼠乾屍，豆乾為台中一家食品公司生產。台中市衛生局接獲通報，上午前往生產豆乾的德昌公司稽查。台中市食安處說，稽查結果未發現有病媒出沒痕跡，隨機抽檢現場豆乾成品，亦未見病媒等異物。

德昌公司向衛生局人員說，該批豆乾是賣給高雄市小港區的一家公司自行包裝之後販售，希望衛生單位協助查明責任。

衛生局稽查人員發現，德昌公司工廠有排水溝未加蓋、電風扇積塵、排風扇未加紗網等缺失事項，因此開立限期改善通知書，責令業者於2月21日前改正完妥 。

屆期如複查仍不合格，將依違反食安法規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰，同時並要求業者落實病媒防治與防止異物入侵措施，避免相同事件再發生，維護民眾消費權益。