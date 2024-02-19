快訊

電腦SSD固態硬碟已經完全取代HDD傳統硬碟？網指這理由當然選它

北市仁愛敦南巷口未停車再開被罰2400 他分局前唱跳怒嗆科技執法

籃球／亞男籃資格賽台北票價砲轟比經典賽還貴 網：被當盤子

影／豆乾包裝袋裡有老鼠「乾」 德昌公司稱賣給高雄包裝廠自行包裝

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市食安處人員到德昌公司稽查。圖／台中市政府提供
台中市食安處人員到德昌公司稽查。圖／台中市政府提供

台南市民吃豆乾，發現袋裡竟有老鼠乾屍，豆乾為台中一家食品公司生產。台中市衛生局接獲通報，上午前往生產豆乾的德昌公司稽查。台中市食安處說，稽查結果未發現有病媒出沒痕跡，隨機抽檢現場豆乾成品，亦未見病媒等異物。

德昌公司向衛生局人員說，該批豆乾是賣給高雄市小港區的一家公司自行包裝之後販售，希望衛生單位協助查明責任。

衛生局稽查人員發現，德昌公司工廠有排水溝未加蓋、電風扇積塵、排風扇未加紗網等缺失事項，因此開立限期改善通知書，責令業者於2月21日前改正完妥 。

屆期如複查仍不合格，將依違反食安法規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰，同時並要求業者落實病媒防治與防止異物入侵措施，避免相同事件再發生，維護民眾消費權益。

至於陳情人所反映之豆乾產品，經查是由高雄市小港區業者進行分裝及包裝，基於源頭管理，將移請高雄市政府衛生局調查釐清豆乾異物入侵原因，以維護民眾食安。

台南一男子買豆乾當零食，吃到一半竟發現內有疑似老鼠乾屍。圖／盧崑福服務處提供
台南一男子買豆乾當零食，吃到一半竟發現內有疑似老鼠乾屍。圖／盧崑福服務處提供
台中市食安處人員前往德昌公司稽查。圖／台中市政府提供
台中市食安處人員前往德昌公司稽查。圖／台中市政府提供

衛生局 食安 高雄市

延伸閱讀

「記憶中的37巷」畫展 重現舊時高雄旗鼓鹽街景

高雄首選農產蜂蜜蜜棗 登東京電視購物頻道

6國際城市訪團齊聚高雄 賞小鴨、體驗水上活動

新北接獲高雄通報 下架蘇丹紅辣椒粉產品20公斤

相關新聞

「霧擾模式」開啟！上半周暖如夏、元宵節北東偏涼 一圖看變天時間點

周三前各地暖熱，中南部上看30度。周四前，金門、馬祖及西半部地區夜晚清晨，易有霧或低雲影響能見度；中央氣象署臉書形容「開...

好天氣到周三後變天 元宵迎雨再轉涼西半部下探14度

暖熱好天氣一路到周三，中央氣象署今天表示，周四起明顯變天，鋒面通過，東北季風增強，北東轉雨轉涼，周五後北部高溫跌破20度...

影／豆乾包裝袋裡有老鼠「乾」 德昌公司稱賣給高雄包裝廠自行包裝

台南市民吃豆乾，發現袋裡竟有老鼠乾屍，豆乾為台中一家食品公司生產。台中市衛生局接獲通報，上午前往生產豆乾的德昌公司稽查。...

開學季男童「多重病毒感染」流感疫苗缺貨？ 羅一鈞說明

春節連假過後呼吸道疾病升溫，不分新冠肺炎、流感、腺病毒、黴漿菌感染，臨床醫師都明顯感受到病患的增加，甚至有孩童一次中「A...

不只變老才讓白髮狂冒 醫揭2件事：很多人忽略

隨著年齡增長，頭髮變白無可避免，不過近日有醫師透露，除了老化外，許多人可能忽略兩點，讓白髮增長速度變快，分別是飲食營養不足以及運動不夠，提醒大家可以適當補充抗氧化食物、維生素B。

不同年齡病因不同 睡眠呼吸中止症可能原因曝光

許多民眾有睡眠困擾，睡眠呼吸中止症是一大干擾因子，60歲以上，70%的男性和56%的女性有此症狀，除了增加心血管、腦血管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。