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含糖碳酸飲料可標添加維生素C 新制即起上路

中央社／ 台北19日電
食藥署今天公告修正「包裝食品營養宣稱應遵行事項」，其中含糖碳酸飲料未來可標示添加維生素C等與事實相符營養宣稱。示意圖／ingimage
食藥署今天公告修正「包裝食品營養宣稱應遵行事項」，其中含糖碳酸飲料未來可標示添加維生素C等與事實相符營養宣稱。示意圖／ingimage

食藥署今天公告修正「包裝食品營養宣稱應遵行事項」，其中含糖碳酸飲料未來可標示添加維生素C等與事實相符營養宣稱，但不得標示「高、富含」，避免促銷字眼導致民眾喝下過多糖分。

所謂的「營養宣稱」，意指標示「含有維生素 A、高鈣、低鈉、無糖、高纖維」或等同意義詞句以表達食品具有或不具有特定營養素含量，衛生福利部食品藥物管理署參考國際規範與產業實務情形，今天公告修正「包裝食品營養宣稱應遵行事項」。

食藥署副署長林金富接受媒體聯訪時表示，這次修正重點就是回歸到「本質相符」原則，食品內含有什麼成分就宣稱有什麼，如有維生素C就可寫出添加維他命C，以利法規更加落實及清楚易懂。雖然未來允許宣稱「添加」營養素，但部分食品不得標示「高、富含」營養素。

林金富說，現在許多罐裝飲料都會加入維生素C，依據新制可標示「添加維生素C」或「每100毫升含維生素C 50毫克」等與事實相符的營養宣稱，但以含糖碳酸飲料為例，不得標示「高、富含」維生素C或等同意義的營養宣稱及生理功能詞句。

林金富表示，由於「高、富含」等字眼有促銷作用，擔心民眾喝下過多含糖飲料。換而言之，同樣以碳酸飲料為例，無糖產品未來就可以宣稱「高、富含」維生素C，僅須含量達營養素每日建議攝取量30%，即可標示「富含」，其中包含代糖飲料，也歸類於無糖產品範圍。

另外，增加「高、多、富含」等營養宣稱的營養素及其含量基準，從過去8項增加至22項，包含膳食纖維、維生素A、維生素BI、維生素B2、維生素C、維生素E、鈣、鐵、蛋白質、菸鹼素、泛酸、維生素B6、維生素B12、葉酸、維生素D、維生素K、生物素、膽素、碘、鎂、鋅、硒。

林金富說，產品於外包裝表達該產品具有特定營養素性質時，可標示如「本產品含葉黃素」、「每份含蛋白質○公克」等與事實相符的營養宣稱，並應於營養標示內標示其宣稱營養素含量。新制即日生效，部分應遵行事項給予緩衝期至115年1月1日施行。

食藥署

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